美國布朗大學期末考發生槍擊案至少2死9傷 警方拘留一名關係人

美國常春藤聯盟名校布朗大學（Brown University）校園13日遭槍手闖入，一名黑衣人朝正在期末考的學生開槍，造成至少2死、9傷後逃逸。布朗大學表示，警方持續追捕嫌犯；目擊者透露，槍手年約30，戴著迷彩面罩。羅德島州普羅維登斯警方14日表示，已拘留一名與槍擊案有關的「關係人（person of interest）」。

布朗大學（Brown University）13日發生槍擊案，造成至少2死9傷。（美聯社）

羅德島州（Rhode Island）普羅維登斯（Providence）市長史麥利（Brett Smiley）和警察局長培瑞斯（Oscar Perez）14日一同出席記者會，培瑞斯表示，該名人士是在「今天清晨較早時」遭到拘留；他說，目前執法單位並未在尋找其他與此攻擊事件相關的人員。

布朗大學（Brown University）14日發布公告表示，警方已解除校園的就地避難令（shelter-in-place）。

布朗大學校長派克森（Christina Paxson）向媒體表示，所有或幾乎所有受害者都是學生，並說道：「這是人們最不希望發生的一天，但它真的發生了」。她稍早曾說，得知中彈的10人都是學生，另有一人因槍擊碎片受傷，但目前不清楚此人是否也是學生。

布朗大學校園醫療與健康服務部門表示，截至13日深夜，9名傷者中有7人情況危急。

槍擊案於下午發生後，警方在校園及附近一處富裕社區大規模搜查，檢查學術大樓、後院與走廊，直到深夜。

羅德島州普羅維登斯警局副局長歐哈拉（Timothy O’Hara）表示，嫌犯為一名身穿深色衣服的男子，最後一次被目擊到是離開槍擊發生的工程大樓時。監視畫面影像顯示嫌犯離開建築物，但並未拍到臉部。部分目擊者表示，嫌犯可能30多歲，並戴著迷彩面罩。

調查人員還不清楚槍手是如何進入一樓教室。普羅維登斯市長表示，大樓外門未上鎖，但用於期末考的教室需要刷卡進入。

不具名執法官員表示，當局相信槍手使用的是手槍，目前案件仍在調查中。

羅德島州擁有全美最嚴格的槍枝法之一，去年春天，民主黨主導的州議會通過攻擊性武器禁令，將自明年7月起禁止販售與製造特定高威力槍枝，但不禁止持有。

羅德島州民主黨籍州長麥基（Dan McKee）表示，「難以想像的事情發生了」，並誓言動員所有資源追緝嫌犯。

市長史麥利（Brett Smiley）則說，居家避難令仍然生效，呼籲校園附近居民留在室內，或在避難令解除前不要返家，原本周末熱鬧的街道一片死寂。

布朗大學（Brown University）13日發生槍擊案，警方搜索巡邏。（美聯社）

化學工程系學生費拉洛（Emma Ferraro）表示，她當時正在大樓大廳準備期末專題，突然聽到東側傳來巨大聲響。意識到那是槍聲後，她立刻衝出門外，跑到附近一棟建築躲了數小時。

醫院發言人布瑞南（Kelly Brennan）表示，9名槍傷患者被送往羅德島醫院（Rhode Island Hospital），其中一人情況危急，6人需入住加護病房但狀況穩定，另有2人傷勢穩定。

槍擊發生近5小時後，身穿戰術裝備的警員帶領學生從部分校舍撤離，前往一處健身中心。

槍擊事件發生在貝拉斯與霍里大樓（Barus & Holley），這是一棟7層樓建築，設有工程學院與物理系。校方網站指出，大樓內有逾100間實驗室與數十間教室與辦公室。

當時工程設計期末考正在該大樓進行。

布朗大學四年級生、主修生物化學的布魯斯（Alex Bruce）表示，他當時在工程大樓對面的宿舍做研究計畫，聽到警笛聲，並於下午4時左右收到校園有槍手的簡訊警示。他說：「我現在整個人在發抖。」他透過窗戶看到多名全副武裝警員包圍宿舍，並擔心當時可能仍在工程大樓內的一名朋友。

台灣工程學博士生簡江恆（Chiang-Heng Chien, 譯音）表示，槍聲響起後，大家都躲到桌子底下。

台灣工程學博士生簡江恆（Chiang-Heng Chien, 譯音）在槍擊案現場附近受訪。（美聯社）

20歲、來自紐約市的大三學生卡瑪拉（Mari Camara）則說，她離開圖書館時趕緊躲進一家墨西哥餐館避難，在警方搜索校園期間待了3個多小時。她說：「大家都和我一樣受到驚嚇又害怕，沒想到會發生這種事。」

