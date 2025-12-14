美國布朗大學校園槍擊台博士生曝事發經過 槍手行蹤、身分仍成謎

美國常春藤名校布朗大學13號發生槍擊事件，目前已知2死9傷，凶嫌尚未落網，警方持續封鎖校園搜索，也公布監視攝影機拍下的嫌犯背影。而事發當時正值期末考，有學生複習到一半聽到槍響被嚇壞，也有人收到警告趕緊就地找掩護，其中也包含一名來自台灣的博士生。

逢期末考週「門禁取消」 給槍手可乘之機

學生神情緊張躲在書架後方，警方破門而入他們趕緊高舉雙手，表明自己不是槍手。在警方一聲令下，學生拔腿就往外跑，一路上擦肩而過更多荷槍實彈的員警。美國常春藤名校布朗大學當地時間13號驚傳槍響，嚇壞不少學生，其中也包含一名來自台灣的博士生。

布朗大學台籍博士生簡江恆表示，自己跟朋友決定把燈關掉、門全關上，在實驗室桌子下躲了兩小時，最終在警方協助下匆忙撤離，連外套都忘記拿，在3度低溫中發抖。

不過有些人卻沒那麼幸運，走避不及命喪槍下，目前已知2死9傷。事發當時正值期末考週，學校為方便學生進出，取消門禁，剛好給了這名約30歲嫌犯可乘之機，他在下午四點左右走進物理工程大樓，不久後就傳出槍響。當局下令學生跟附近居民就地避難，出動超過四百人力展開地毯式搜索，警方也公布監視器畫面，可見嫌犯身穿深色衣服走在街上，只是臉部無法辨認。

校方宣布取消隔天所有期末考 川普喊為死傷者祈禱

事發過了好幾個小時，凶嫌行蹤跟身分依舊成謎，FBI設立熱線，呼籲民眾提供線索。警方也持續封鎖校園，校方出動巴士把學生轉移到安置中心，宣布取消隔天所有期末考，不過當地市府表示，校園以外地區危機已經解除，民眾週末活動可以照常進行。

布朗大學教務長難過表示，校園槍擊難以想像，也令人無法理解，且沒人能替孩子為這種事做準備，美國總統川普呼籲各界替傷者集氣，政界紛紛表達哀悼，其中也包含副總統范斯、加州州長紐森，也再度掀起槍枝管控的討論聲浪。

國際中心／邱楷雯 編撰 責任編輯／施佳宜

