美國布朗大學槍擊案 兇嫌自戕身亡「MIT教授也是他殺的」

犯下美國布朗大學槍擊案的嫌犯，現年48歲的葡萄牙籍嫌犯瓦倫蒂，被警方發現自殺身亡。

美國布朗大學12月13日發生槍擊案，導致2名學生喪生，9人受傷。據外電報導，這起槍擊案的嫌犯、現年48歲的葡萄牙籍嫌犯「瓦倫蒂」，被發現陳屍在新罕布什爾州「賽勒姆」一處倉儲空間，他可能是自殺身亡。另有消息指出，瓦倫蒂可能也犯下15日的麻省理工學院一名教授的謀殺案。（葉柏毅報導）

綜合外電報導，美國羅德島州「普羅維登斯市」警察局長「培瑞斯」，在18日晚間證實，布朗大學槍擊案的嫌犯瓦倫蒂，已經「結束了自己的生命」，警方在他的遺體旁，發現一個斜背包、2把槍，以及一些與犯罪現場相符的證據。

廣告 廣告

據瞭解，瓦倫蒂是一名葡萄牙公民，曾經就讀布朗大學。儘管如此，羅德島州檢察總長內隆哈坦言，調查人員還不清楚，瓦倫蒂為何鎖定布朗大學犯案。

此外，麻州聯邦檢察官福萊也表示，瓦倫蒂同時犯下了47歲的麻省理工學院物理學家及核融合科學家「羅瑞洛」謀殺案。美國聯邦調查局（FBI）先前曾經表示，尚未發現這兩起案件的關聯性。

◆自殺防治安心專線1925．珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線