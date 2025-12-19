美國布朗大學槍擊案…嫌犯移民背景曝光 川普怒令：暫停「綠卡樂透」

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

美國近日接連發生重大校園槍擊事件，布朗大學與麻省理工學院（MIT）相繼傳出死傷消息，震撼全美。隨著嫌犯身分與移民背景曝光，美國總統川普於18日下令，暫停實施多年的「多元移民簽證抽籤制度」（俗稱綠卡樂透），引發高度關注。

美國近日接連發生重大校園槍擊事件，布朗大學與麻省理工學院（MIT）相繼傳出死傷消息。（圖／The White House flickr）

綜合外媒報導，布朗大學上週六發生槍擊案，造成2人死亡、多人受傷。警方調查後鎖定48歲葡萄牙裔男子內維斯．瓦倫特（Neves Valente），並指出他不僅是布朗大學槍擊案的重大嫌疑人，也疑涉麻省理工學院一名教授遭槍殺案件。警方18日晚間在新罕布夏州一處倉庫發現其行蹤時，確認瓦倫特已因自戕槍傷身亡。

官方資料顯示，瓦倫特於2000年以學生簽證身分進入美國，就讀布朗大學，並於2001年停學；2017年則透過「多元移民簽證計畫」取得移民資格，數個月後獲得美國永久居留權。至於他停學後至取得綠卡期間的行蹤，警方仍持續釐清。

在嫌犯移民背景曝光後，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）於社群平台X表示，已依照川普指示，下令美國公民及移民服務局暫停綠卡抽籤計畫，並直言「這樣罪大惡極的人，根本不應該被允許進入美國」。

依照美國國會規定，多元移民簽證計畫每年以抽籤方式發放約5萬至5.5萬張綠卡，主要提供移民比例較低國家的申請者。此次政策喊停，也再度引發外界對移民制度與國家安全之間的激烈討論。

