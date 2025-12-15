美國布朗大學槍擊案 被捕關係人因證據不足將獲釋

（中央社羅德島州普羅維登斯14日綜合外電報導）美國布朗大學（Brown University）槍擊案導致兩名學生喪生、9人受傷。當局今晚表示，被列為「關係人」的男子將被釋放。

路透社報導，普羅維登斯（Providence）警察局長培瑞斯（Oscar Perez）稍早在午間記者會上表示，一名20多歲男子因與13日發生的槍擊暴力事件有關而被拘留，但未透露進一步細節。

不過，數小時後在深夜舉行的記者會上，普羅維登斯市長史麥利（Brett Smiley）與其他州及地方官員向媒體表示，這名遭拘留的男子將被釋放，並稱調查已朝「另一個方向」進行。

羅德島州檢察長奈倫哈（Peter Neronha）表示：「我們尚未偵破此案，但我相信我們會在不久的將來破案。」

警方拒絕詳細說明該名男子最初被拘留的原因。

奈倫哈說：「當時有足夠證據支持將此人列為關係人拘留。」他補充說，調查人員隨後確定「沒有理由再認定他是關係人，因此…他將被釋放」。

當局表示，他們認為監視器畫面中出現的一名身分不明人士，就是他們仍在尋找的對象。

聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）在社群平台X發文說，該名關係人在距離布朗大學校區約半小時車程的科芬特里鎮（Coventry）一間飯店房間裡遭到拘留。他指出，FBI行動數據分析專責小組透過行動定位資訊鎖定嫌疑人所在位置。（編譯：陳昱婷）1141215