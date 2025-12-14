美國布朗大學槍擊案2死9傷 警方已拘留1關係人

美國東北部羅德島州的布朗大學(Brown University)昨天發生重大校園槍擊案，造成2人死亡、9人受傷。當局今天(14日)表示，已拘留一名與槍擊案相關的關係人。

普羅維登斯(Providence)警局局長培瑞斯(Oscar Perez)在記者會上證實，已在今天稍早拘留一名30多歲男性，目前未再追查其他涉案人士。

布朗大學是常春藤名校，這起槍擊案發生在當地時間昨天下午4點(台灣時間今天上午5點)左右，地點位於巴魯斯-霍利(Barus & Holley)大樓附近，這座樓高7層的建築物是該校工程學院和物理系的所在地，當時大樓內正在舉行工程設計相關考試。

普羅維登斯(Providence)市長史麥利(Brett Smiley)表示，9名傷者中仍有1人情況危急，1人已經出院，其他7人情況穩定。

這起案件是美國層出不窮的校園槍擊案的最新一起。美國史上最致命的校園槍擊案發生在2007年4月16日，維吉尼亞理工大學(Virginia Tech)韓裔學生趙承熙(Seung-Hui Cho)在殺害32人並造成17人受傷後，自己也飲彈自盡。

※自殺警語：珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路；若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。