美國布朗大學爆槍擊案釀2死8重傷 台籍博士生「關燈躲桌下2小時」逃過一劫

美國普羅維登斯（Providence）市長於當地時間13日表示，布朗大學（Brown University）在期末考第2天發生槍擊案，造成至少2死8傷，傷者目前情況危急但穩定，另有1人遭子彈碎片擦傷，羅德島州警方目前正全力追緝嫌犯。台灣籍博士生簡江恆向媒體表示，事發後，他在實驗室桌下躲了2個小時，幸而逃過一劫。

媒體《中央社》報導引述布朗大學緊急通報系統發布的警示，指出槍擊事件發生在貝拉斯與霍里大樓（Barus & Holley）附近。該7層樓建築設有布朗大學工程學院與物理系。根據校方官網，大樓內有100多間實驗室，以及數十間教室與辦公室。事發當下，這棟大樓內正在舉行工程設計相關考試。



綜合《路透社》和《NBC》報導，事發當下，正在校園實驗室的工程學博士生簡江恆（Chiang-Heng Chien）表示，槍聲響起後，大家都躲到桌子底下。



簡江恆接受NBC地方電視台WJAR採訪時表示：「我們決定把燈關掉，門全部關上，然後藏在桌子底下。」



簡江恆說，兩小時過後，警方進入現場，並通知他們必須盡快撤離，以淨空大樓、搜尋行兇人。



該校校長派克森（Christina Paxson）證實，傷亡者幾乎全為校內學生，並感嘆：「這是我們最不願遇到的一天，但它終究發生了。」









