美國布朗大學爆槍擊案「槍手仍在逃」 已釀2死、8傷

美國常春藤聯盟名校布朗大學（Brown University）當時間13日下午發生槍擊案，多人中彈。據外媒最新報導，目前造成至少2人死亡、8人受傷，警方仍持續搜索追查槍手。

美國常春藤聯盟名校布朗大學發生槍擊案。（圖／美聯社）

據外媒報導，槍擊事件發生在巴魯斯與霍利大樓附近，這是一座7層樓高的建築物，建築內設有布朗大學的工程學院和物理系。根據大學官網資訊，該建築擁有超過100個實驗室、數10間教室和辦公室。

事發時正值期末考第二天，布朗大學緊急發布警告，提醒學生校園有持槍者現身，大學與普羅維登斯（Providence）警方獲報後已到場了解情況，並呼籲人們原地避難。

警方目前仍持續搜索嫌犯，布朗大學建議師生及民眾鎖好門，並將手機調為靜音，維持躲避狀態，靜候進一步通知。

