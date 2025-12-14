美國布朗大學爆槍擊案！至少2死8傷 槍手仍在逃

美國布朗大學爆出槍擊案。（圖／達志／美聯社）

美國羅德島州常春藤名校布朗大學（Brown University）校園附近，當地時間週六發生槍擊事件。普羅維登斯市長史邁利（Brett Smiley）證實，事件至少造成2人死亡、8人受傷，傷者目前情況危急但穩定。校方隨即發布「校園有現役槍手」警報，要求學生與教職員就地避難，事發當天正值期末考第二天。

根據市府說法，死傷者身分尚未公布，官方也未證實是否包含布朗大學學生。市長表示，警方仍在釐清詳細情況。

校方透過緊急通報系統一度向校內人員表示，嫌犯已被拘留，但隨後修正說法，坦言警方仍在搜尋嫌犯或嫌犯身分尚未確認。史邁利指出，警方曾短暫拘留一名被初步認為涉案的人士，但經查證後已排除其涉案可能並予以釋放。

槍擊地點位於布朗大學巴魯斯與霍利大樓（Barus & Holley building）附近，該建築為一棟7層樓複合設施，設有工程學院與物理系。布朗大學為私立學校，約有7,300名大學部學生及超過3,000名研究生。校方表示，事發當時，工程大樓內正進行期末考試。

布朗大學教務長杜爾（Frank Doyle）說明，槍擊發生在週六下午考試期間，造成2人死亡、8人重傷。史邁利則呼籲民眾為死傷者家屬祈禱，並提到臨近聖誕節，「這將是社區極為艱難的一天，也會是接下來數月需要共同療傷的時刻」。

羅德島州州長麥基（Dan McKee）也對外表示，「難以想像的事情發生了」，並指出州政府已與白宮保持聯繫。

美國總統川普（Donald Trump）於當天稍晚返回華府後向媒體表示，他已聽取相關簡報，目前「唯一能做的就是為受害者祈禱」，並形容事件「令人遺憾」。不過，川普稍早曾在自家社群平台Truth Social發文稱嫌犯已被逮捕，該說法隨後被證實不正確。

