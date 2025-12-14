美國布朗大學重大槍擊2死8傷 台籍博士生躲實驗桌2小時獲救

美國布朗大學工程學台籍簡姓博士生。（AP）

美國著名常春藤盟校之一的布朗大學爆發大規模槍擊，造成2死、8傷，且截至台灣時間14日10時槍手仍未落網，目前美國警方正全力追緝，一名的台灣籍簡姓博士生受訪指出，槍案當下他正在實驗室，和同學當機立斷把燈關掉，並躲在桌下將近2小時，直到警方前來撤離，才幸運獲救。

位於美國羅德島州普羅維登斯市的布朗大學（Brown University），時值期末考第2天發生槍擊案，造成至少2死8傷，普羅維登斯市長史邁利（Brett Smiley）指出，槍案發生在校內工程物理大樓，初步判定，期末考期間為了方便進出，大樓外部大門未上鎖，因此任何人都能進入大樓。

幸運逃過一劫的台灣籍簡姓博士生事後受訪時表示，當下他人正在實驗室內，聽到槍聲後，大家決定把燈關掉、把門關上，並躲到桌子底下，約2個小時後，警方逐一撤離才獲救。

目前槍手未落網，傷者則被送往羅德島醫院（Rhode Island Hospital），分別為1命危、6重傷、1傷勢穩定；布朗大學校長帕克森（Christina H. Paxson）也發出校內信致哀，並呼籲，在校園封鎖、警方搜查期間，校內學生、教職員工須就地避難。

大批警力進駐校園。（AP）





