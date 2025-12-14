美國布朗大學驚傳校園槍擊 至少2死.8人傷勢嚴重

普羅維登斯市長證實，嫌犯全身黑衣仍在逃。 圖/截圖至X平台影片

[Newtalk新聞] 美國東北部羅德島州常春藤聯盟名校布朗大學（Brown University），當地時間13日晚間驚傳持槍歹徒出沒，校方發出緊急通知，警告全校師生原地避難，據當地媒體引述消防廣播報導，至少有20人受傷，校方稍早在社群平台X發文證實，已確認有2名受害者不幸身亡，另有8人傷勢嚴重，目前正在醫院接受治療。

綜合外媒報導，大量警力與救護車已進駐校園及周邊道路，另有畫面捕捉到警察正在科學圖書館（Sciences Library）附近，協助數名倒臥在地的人士，校方進一步提醒，警方仍在進行嫌犯搜索，要求民眾「鎖好門、將手機調整為靜音模式，保持隱蔽狀態，並靜候後續通知」，以確保自身安全。

根據當地消防局無線電通報，槍擊事件疑似發生在校園內巴魯斯（Barus）與霍利（Holley）及麥克米倫堂（Macmillan Hall）一帶，初步消息指出，至少有20人受傷。公共安全部門於當地下午5時27分更新通報，表示在州長街（Governor Street）附近傳出槍響，校園內多棟建築全面封鎖，事件細節與傷亡狀況仍有待官方進一步說明。

布朗大學位於羅德島州首府普羅維登斯，校內約有1萬1,000名學生。這起槍擊事件震驚全美，總統川普也在社群表示聯邦調查局（FBI）已介入，再度引發社會對校園安全議題的高度關注。警方目前仍持續調查事件經過，相關細節與後續發展有待進一步公布。

