美國帶頭退出UNFCCC 衝擊氣候合作

美國白宮7日宣布，川普政府將帶領美國，退出包括《聯合國氣候變化綱要公約》（UNFCCC）在內的66個國際組織。該公約是支撐全球氣候變遷合作的核心框架。若此舉成真，美國將成為首個退出UNFCCC的國家，預計將對全球因應氣候變遷的努力，造成重大衝擊；不過財經學者則提醒，全球經濟來說，最大影響是美國更能掌握能源供給，預估今年國際油價將呈下跌趨勢邁進。

CNN報導，美國1992年加入UNFCCC，並在老布希總統執政期間獲得國會批准。該協議建立了一個各國間談判的機制，國際社會於1995年達成了《京都議定書》、2015年達成《巴黎協定》。這2項都是全球減少化石能源，致力減碳合作的重要里程碑。

國際環保組織「自然資源保護協會」稱，美國將成為首個退出UNFCCC的國家。退出氣候條約以及一系列其他國際機構，標誌著美國在國際合作方面又一次倒退，因為它「給了其他國家拖延自身行動和承諾的藉口」。

此外，根據白宮公布美國將退出的66個機構清單，其中包括了聯合國旗下的聯合國常規武器登記冊、聯合國海洋機制、聯合國能源、國際法委員會等31個機構；以及全球反恐論壇、歐洲混合戰爭威脅對策中心、國際可再生能源機構等35個非聯合國組織。

美媒《政客》（Politico）指出，川普認定全球暖化，就是一場騙局和陰謀，以至於去年底，美國並未派代表團參加在巴西舉行的氣候談判（即COP30），相反地，川普政府官員一直努力與其他國家達成化石燃料協議。

亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生表示「不意外」，與川普當前策略一致，包括掌握能源霸權，減少國際組織會費的浪費、視氣候公約為騙局等；川普退出後，美國更能掌握能源供給，預估今年國際油價將呈下跌趨勢邁進。