美國年度最佳新創得主Taelor AI！打造時尚產業數據智慧基礎建設

SIC永續影響力投資基金宣布投資美國Inc.雜誌2025年度最佳新創得主Taelor AI（汰樂）。Taelor定位為「時尚產業的數據智慧基礎建設」，透過AI造型師與真實租賃穿著數據，協助全球時尚品牌預測需求、降低庫存浪費，推動永續且高效的產業升級。

根據IMARC Group報告，美國男裝市場超過1,500億美元（約新台幣4.8兆元）。全球時尚產業每年生產超過1,000億件衣物，美國丟棄的衣物中約85%進入掩埋場。聯合國亦指出，時尚產業約佔全球8%–10%溫室氣體排放，顯示過度生產問題已成為全球永續與經濟重要挑戰。

SIC永續影響力投資入股美國年度最佳新創Taelor AI（左為天使投資人呂國豪／右為Taelor創辦人鄭雅慈）

Taelor創辦人暨執行長鄭雅慈「矽谷阿雅」指出，時尚產業經設計、製造、批發到零售等多層轉手，消費者回饋難以回到品牌端，品牌難以精準預測需求，約30%庫存未能售出，加劇環境與成本負擔。「表面上，Taelor是AI造型師加男裝訂閱平台；實際上，我們正在打造時尚產業的智慧基礎建設，讓品牌量產前就能以真實穿著數據，做精準決策。」

Taelor的AI造型師為美國男生搭配服飾寄送到府，消費者穿幾週後可選擇購買，其餘則退回清洗再轉租給他人。Taelor讓原本不買二手衣的美國白領男性接受循環時尚；也協助品牌測試尚未量產商品與消化庫存，並透過消費數據回饋，降低未來庫存。創新模式讓Taelor獲《美國商業周刊》評選為「矽谷最具創新潛力新創」，並入圍矽谷政府「環保領袖獎」(StopWaste Environmental Leadership Awards)。

Taelor創辦人暨執行長「矽谷阿雅」鄭雅慈（圖／Taelor AI提供提供）

SIC表示，其結合財務回報與聯合國制定的17項永續發展目標，投資具高成長潛力、同時能解決社會與環境議題的新創團隊。近期也擴張至美國市場投資與招募會員。此次投資，象徵台灣影響力資本正式參與全球AI×永續×時尚數據基礎建設的新世代浪潮。

SIC指出，Taelor上線數年即達數百萬美元營收，創下六倍月成長率、九成回購率，並與超過百家美國及台灣品牌合作，協助台灣紡織代工轉型品牌出海，攜手新光紡織旗下品牌FYNE等企業，透過庫存變現等模式，進軍規模為台灣40倍以上的美國市場，參與循環時尚新商機。符合其「財務回報與社會價值並重」的精神，因此決定加入國發基金（台積電早期重要投資者）、Bling創投（美國知名早期創投基金，由Forbes創投排行榜投資人、谷歌早期高管創立）與Goodwater創投（美國最大消費科技創投之一）的投資行列。Taelor的投資陣容來自多家投資超過20家獨角獸企業的國際頂級投資人，其成功案例包括Facebook、Spotify、Hello Kitty和YouTube，堪稱眾星雲集。

汰樂AI時尚服務：每月收到「專屬造型包裹」像時尚版Netflix。（圖／Taelor AI提供）

Taelor指出，鄭雅慈為科技與行銷領域專家，曾參與打造Facebook與Instagram電商系統，歷任eBay新興市場產品長、麥當勞全球資深總監，並協助美國零售巨頭Target在矽谷設立科技中心。其共同創辦人曾負責美國準上市企業的財務與營運，合作客戶包含亞馬遜、星巴克及多家航空公司。透過資金挹注，Taelor已延攬eBay前首席數據長領軍AI團隊、亞馬遜旗下美國鞋業電商龍頭Zappos前經理帶領採購 。

鄭雅慈說：「AI是靠數據成長的，未來的競爭不在於演算法，而在於誰真正掌握真實需求。透過與SIC的合作，期待攜手更多台灣企業，從代工角色升級為數據與品牌輸出者，讓台灣在全球AI×永續×時尚產業中，成為關鍵節點與新標準制定者。」

汰樂AI時尚服務：每月收到「專屬造型包裹」像時尚版Netflix。（圖／Taelor AI提供）

