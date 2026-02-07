美國廚師突脫光一頭栽進油鍋！燒燙傷慘死 顧客全嚇壞

美國賓州威廉波特市的一家餐廳驚傳不幸悲劇。（示意圖／翻攝自pexels）





美國賓州威廉波特市的一家餐廳驚傳不幸悲劇，一名廚師在上班期間時，卻因不明原因脫掉全身衣物，再一頭栽進滾燙的高溫油炸鍋中，造成他身上充滿嚴重燒燙傷，嚇壞不少顧客。男子在送醫搶救後，仍回天乏術，不幸離世。

眾目睽睽下 廚師突脫衣栽進油鍋

根據《The Smoking Gun》報導，此起事件發生於1月30日，賓州警方於下午4時許接獲民眾報案，指稱餐廳內的廚師脫掉衣物後，竟頭部朝下，整個人栽進了油炸鍋內。不少顧客見狀都尖叫嚇壞，也有熱心民眾擔心他的安危，趕緊和店內員工合力將這名廚師救出，因此也有一名女員工身上產生了輕微燒燙傷。

警方證實為輕生案件

在救護車到場後，趕緊將男子送醫治療，但因他的身上有嚴重的燒燙傷，在搶救後仍不幸離世。賓州州警發言人萊舍（Lauren Lesher）隨後也證實，整起事件為輕生，不過為了保護當事人和家屬，不會公開透露更多細節。這家餐廳在事發後曾關閉數日，現已恢復正常營業，但管理層則因隱私法的原因，目前仍對事件保持沉默。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

