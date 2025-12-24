美國延後對中加徵「晶片關稅」 暫定至2027年實施

火報記者 陳銳／報導

美國政府近日針對中國半導體產品的關稅政策出現時間調整，據〈路透〉報導指出，美方已決定延後對中國晶片進口加徵關稅的實施時程，相關措施最早將於2027年6月才會正式上路。

據報導指出，美國政府仍計畫對中國半導體產品課徵關稅，理由在於認定北京長期推動晶片產業發展的作法，對美國商業環境造成壓力與限制，不過，相關關稅措施將延後至2027年6月實施，實際稅率也將至少提前30天對外公布，為產業與市場保留調整空間。

美國仍計畫對中國晶片課稅，但將延至2027年6月實施，並提前30天公布稅率。圖:istockphoto

針對美國可能加徵關稅的作法，中國方面已表達明確反對立場，中方認為將貿易與科技議題政治化、工具化，將破壞全球產業鏈與供應鏈穩定，最終不利於任何一方，並強調將採取必要措施維護自身權益。

外界普遍認為，美國選擇延後關稅實施，某種程度上是為了降低與北京之間的即時摩擦，此舉也與中國近期對稀土金屬出口採取管制措施有關，相關資源對全球科技產業具有高度關鍵性。

作為延後關稅談判的一環，美方也暫緩部分原訂實施的技術出口限制措施，相關調整涉及被列入黑名單的中國企業子公司，同時美國政府也啟動審查程序，評估是否允許部分高階人工智慧晶片出口中國，引發政策立場轉變的討論。

除對中國半導體的個別措施外，美國政府也正進行更大範圍的全球晶片進口關稅調查。據報導指出，該調查依據《通訊規範法》第232條展開，未來不排除擴及含有半導體的電子設備，不過，美方內部評估認為，相關關稅短期內不會全面實施。