美國延後對中國晶片徵關稅 2027年6月上路
[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）政府於23日表示，將因北京「不合理」追求在晶片產業取得主導地位，對中國半導體進口產品課徵關稅，但相關措施將延後至2027年6月才會生效。
根據路透社報導，據相關文件顯示，關稅稅率將至少提前30天公布。此次行動是延續前總統拜登（Joe Biden）政府啟動、歷時一年的「301條款」不公平貿易行為調查，該調查針對中國出口至美國的「成熟製程」（legacy）晶片。
美國貿易代表署（USTR）在新聞稿中指出：「中國針對半導體產業追求主導地位的行為是不合理的，並對美國商業活動造成負擔或限制，因此可採取行動加以應對。」
中國回應：反對貿易「武器化」
中國駐美大使館對任何關稅措施表示反對。該使館在回覆路透社的聲明中指出：「將貿易與科技問題政治化、工具化、武器化，並破壞全球產業鏈與供應鏈，對任何一方都沒有好處，最終也將反噬自身。」聲明並強調：「我們將採取一切必要措施，堅決維護自身合法權益。」
外交博弈
這項舉措在保留川普政府未來加徵關稅空間的同時，也試圖在中國對稀土金屬出口設限的背景下，為緩和與北京的緊張關係降溫。稀土是全球科技產業高度依賴、且主要由中國掌控的重要資源。
作為與中國協商延後出口限制的一部分，美方也推遲了一項原本計畫限制美國科技產品出口至已被列入黑名單的中國企業旗下單位的規定。
此外，華府也啟動一項審查，可能首度允許輝達（Nvidia）第二強大的人工智慧晶片出口至中國。路透社指出，此舉已引發美國內部對中國立場強硬人士的高度憂慮，擔心相關晶片可能大幅強化中國軍事能力，但該審查仍持續進行。
未來的關稅變數
目前，晶片產業正密切關注美國政府針對全球晶片進口進行的另一項更廣泛的關稅調查。該調查依據「232條款」國家安全法規進行，可能對中國半導體，以及所有國家生產、含有晶片的各類電子產品加徵更多關稅。不過，路透社引述美國官員私下說法指出，相關關稅短期內可能不會實施。
拜登政府已對中國半導體加徵50%的額外關稅，並自2025年1月1日起生效。
