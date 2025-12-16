美國引領全球大轉彎，台灣不要被甩出軌道！
2025年即將畫上句點，全球秩序的劇本在這一年經歷了一場悄然卻深刻的轉折，足以震碎既有的區域格局，台灣正面臨深層結構性的巨變。
美國川普政府最新發布的《國家安全戰略》（NSS），猶如一份重新定義國際邏輯的遊戲規則手冊。它不僅標誌著美國全球戰略的徹底重定位，更像一把無情的解剖刀，重新劃定了台灣在華盛頓眼中的價值座標。
這份文件釋放出的訊號，遠超出美國國內政策範疇，直接影響到亞太地區乃至全球的地緣政治版圖。對於台灣來說，這場由美國引領的「大轉彎」，不僅是外部風向的改變，更是生存環境的嚴峻挑戰。台灣若不跟上這股潮流，及時調整自身定位，就可能在亂流中迷失方向，淪為大國博弈的犧牲品。
回顧過去，台灣長期將自己視為「民主前線的燈塔」，是美國在第一島鏈上的核心錨點。世世代代台灣人總在心底反覆追問：「如果台海爆發衝突，美國大兵會來救我們嗎？」
然而，當國際政治的風向從「普世價值」轉向「等價交換」，從「道德義務」轉向「精打細算」，這個問題本身已如一張過期的船票，失去了原有的意義。真正的核心拷問，已不再是「美國會不會來」，而是「失去台灣，是否會成為美國霸權無法承受的沉重負擔？」
在強權的算盤中，國家間的互動從來不是基於情感或道義，而是冷酷的成本效益分析。一個國家是否值得被保護，不取決於他人的意願，而是取決於是否非救不可。美國的戰略轉變，正是這種邏輯的極致體現。
華盛頓的算盤正從無條件的承諾轉向精準的成本評估。訊號隱藏在語言的微妙調整之中。拜登時代，美國官方立場是「反對」任何片面改變台海現狀，這意味著亮起紅燈、拉響警報，甚至預留介入的空間；但在川普時代，這一表述悄然變為「不支持」片面改變現狀。「不支持」聽似中立，卻保留了極大的彈性和觀望餘地。
這一轉變清晰揭示了美國戰略優先順位的調整：台灣在其全球布局中的地位，已從核心盟友降級為可交易的籌碼。新版NSS在台海相關章節中，白紙黑字寫道：「嚇阻圍繞台灣的衝突是優先事項」，語氣看似堅定不移，卻在下一句立刻補上「美軍不能，也不應該獨自承擔」。
這段話才是權力運作的真實寫照，其潛台詞昭然若揭：美國追求台海和平，但不願一人扛責；願意提供輔助，但拒絕絕對承諾；願讓台灣成為印太戰略拼圖的一塊，但絕不允許台灣成為拖累自身霸權的定時炸彈。
這種邏輯本質上不是簡單的戰略收縮，而是成本的外包與風險的分攤。美國要的，是能共同分擔風險、維持槓桿的協力夥伴，而不是一個需要自己時刻衝鋒陷陣的負擔。
台灣在新NSS的冷光下，被重新標籤：從「價值象徵」轉變為可量化的「地緣屬性集合」。它不再是民主與威權對抗的道德尖兵，而是一位學者所比擬的：半導體供應鏈的「地震帶」、全球航運的「瓶頸結點」、日本防衛架構的「緩衝沙包」。
這完全是基於地緣政治的視角，沒有可信的承諾，只有持續的成本評估。台灣的重要性並未歸零，但其性質已從崇高的「價值」變成可談判的「槓桿」。在這種框架下，美國的對台政策更像是一張估價單：台灣的戰略價值，必須透過實力與貢獻來證明，而非依賴歷史情誼。
與此同時，北京正在另一條戰線上，悄無聲息地重塑全球對台灣的認知。台灣內部常將中共行動解讀為武力犯台的準備，但北京的深層目標，或許並非非開戰不可，而是透過心理戰讓世界在潛意識中認定：「保護台灣的代價太高昂、太不值得、風險已過載！」
中共的軍演，不僅是武力炫耀，更是向國際市場敲響警鐘：「台灣是隨時可能中斷的供應鏈故障點！」對日本、韓國、澳洲、歐盟的經濟懲罰，則是向潛在介入國發出的「成本示範彈」。其外交敘事不斷強調台灣問題為「中國內政」，在道德、法律、政治層面讓各國難以公開站隊。
北京真正要達成的，是要世界將台灣視為風險「黑洞」而非可靠夥伴。一旦台灣被貼上「可能引爆全球，卻難以拯救」的標籤，北京就能在不開戰的情況下，逐步孤立台灣，直至達成統治目標。
在這外部大潮的衝擊下，台灣內部的安全想像卻仍停留在幾個認知盲點上。首先是「矽盾」迷思的崩塌：台灣長期將台積電等半導體產業視為「護身符」，認為先進製程讓世界無法拋棄台灣。但現實是，美、日、歐、印正加速將關鍵晶片生產移出台灣。當世界越能不依賴台灣，台灣的不可替代性就越弱。
其次是「軍事單挑」的錯覺：台灣過度相信提升防空與攔截能力就能帶來安全，卻忽略真正決定救援的，是各國的政治意願。戰爭爆發時，關鍵不是台灣能否擋住第一波攻勢，而是能否撐過三十天、六十天，迫使各國政府在國內壓力下介入。
第三個盲點是「脆弱體質」的懵然：台灣在能源（液化天然氣僅維持約十天）、糧食（自給率不到四成）、資安與基礎設施上的弱點極高。這意味著台灣危機不是被「攻破」，而是被「癱瘓」；不是被「擊倒」，而是被「拖垮」。
最後是「情感誤區」。台灣自認是世界熱愛的「民主模範生」，但外界更現實地視台灣為高度不確定的風險源。若台灣無法管理自身風險，他國保持距離便是最安全的選擇。這是國際政治的本質，充滿冷酷的現實主義。
正因如此，台灣真正的安全來源，不是跪求他國保護，而是建立讓各國不能不介入的結構。這雖然難度極高，但卻是唯一出路。
在軍事上，台灣不能奢望打贏北京，只能追求「拖垮」對方。不對稱戰力、分散式基地、無人機蜂群、長程反制，其目的就是讓戰爭成為速戰速決的無底洞。只要北京無法速勝，就必須承擔更高的政治與經濟風險，這才有嚇阻的可能。
在經濟上，台灣必須促成更多國家對其深層依賴，一旦台海失序，全球通膨將飆升、航運成本爆炸、科技供應鏈斷裂、股市與就業市場震盪。
這兩方面都極其艱難，台灣除非能讓世界基於自身利益而援救，否則任何承諾都靠不住。
美國靠得住嗎？七十年來，華盛頓以無可匹敵的霸權姿態維繫歐亞均勢，將自己定位為世界安全的守門人；如今，它首次高調宣示「西半球優先」，將歐亞從全球治理核心降為必要時介入的外圍。國際政治不是走向均衡，而是更不穩的多極雜沓。
中國在美國退縮中變得更具存在感，但其角色不是簡單填補真空。中國面臨機會與困境的雙重壓力：利用退卻推進一帶一路、加強全球南方聯繫、擴張亞太存在，卻同時應對經濟放緩、產業過剩、地緣摩擦與國內改革停滯。
中國尚未準備好接手世界秩序的力量，世界因此更紊亂而非穩定。這對台灣不是外部煙塵，而是生存危機。若台灣仍以「美國永遠兜底」的想像理解世界，將犯下無法逆轉的誤判。世界走向新格局，台灣站在斷層線中心。
美國留下的縫隙，從東南亞到非洲，讓中國身影更大。但中國非平坦上升：內需疲軟、青年失業、房地產斷層、出口受圍堵。這些掣肘，使中國無法如美國般自由操作。即便如此，中國外交能量增長：與全球南方連結牢固，中東調解伊朗沙烏地、非洲基建、拉美取代美國經貿。這是美國退縮與中國擴張的地緣現實。中國不是新霸權，但塑造秩序碎片；不是新美國，卻是重力中心。世界走向混沌多元，台灣推向風暴眼。
中國對台戰略是複合手段：軍事威懾、經濟壓力、灰色操作、話語競逐、外交施壓。台灣不能簡化為「威脅敘事」，或相信外國必然介入制衡。這些盲點導致戰略迷霧。台灣若不能理解潮流，將如海嘯前只看浪花，不知危機在潮流。
台灣生存之道建於清醒認知：美國最重要夥伴，但非唯一防線；中國最大威脅，但也是鄰國的現實；日本關鍵支撐，但以自身利益為軸。台灣需「多軸戰略」：增加選項、分散風險、提高自主。
世界秩序更動：美國從霸主轉選擇性玩家，中國從區域轉全球，日本從被動轉積極，韓國重定位、歐洲重組、印度攀升、俄羅斯伺機調整。這個態勢比冷戰複雜、比單極危險、比雙極難測。
台灣命運取決於是否看懂潮水，在巨變中找自主位置。只有保持清醒、冷靜、長遠視野，台灣就能在後霸權亂流中，不是棋子，而是自我布局的棋手。台灣的未來，由自己決定，而非大國定價。
這場大轉彎，台灣必須跟上，否則將被甩出軌道。
【作者 陳國祥／政治大學新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任中央通訊社董事長、中央選舉委員會委員、《自立晚報》總編輯、《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長、臺北市政府客家事務委員會委員、《中國時報》特約主筆、時報育才董事長。 現為<大師鏈>傳媒顧問。】
