美國弱肉強食 台灣之盾恐難擋

美國在台協會（AIT）駐台北處長谷立言昨說，自由不是免費的、友盟需先自助。此話所言不假，但如今美國的國際戰略，與友盟之間只剩利益與交易，台灣的自助，不能只有強化軍備，過去美國曾表示支持兩岸對話，如果真想台海維持和平穩定，也應化為行動，力促兩岸對話，才是最大幫助。

「天助自助者，自助人恆助之」，精通中、日文的谷立言顯然深諳中華傳統文化，在他的一席重話背後，有不少弦外之音： 首先，1.25兆元軍費遲不通過，谷立言壓力首當其衝，尤其他是在美國前總統拜登時代獲任命，《國防軍費特別條例》可否過關，對他未來仕途必有重大影響。

其次，雖然1.25兆元軍費之中，有採購國產無人機，但大部分仍是對美軍購，涉及龐大的美國軍工產業利益與美議員選區壓力，美方不會就此罷休。藍白當下話講的很硬，也已8次封殺，但在野是想先硬後軟，還是真有一套應對策略，考驗在野兩黨的智慧。

再者，谷立言的提點符合美國新版國防戰略，強調要嚇阻大陸在印太地區的侵略，盟友需夥伴分擔更多責任，共同建構「第一島鏈集體防衛」，提升嚇阻與拒止能力。

最後，在美方要求台灣以軍購展現自助之際，美國先是連番退出台灣萬般期待想要加入的世衛等國際組織，接著不顧國際法等規則入侵委內瑞拉逮捕總統馬杜洛，如今更要強取格陵蘭，不顧當地住民與歐洲的反對，展現國際霸權。

美國要求他國的自助，說穿了，就是要幫助美國經濟、擴大美國利益，從對等關稅、到要求烏克蘭割地換和平、分配委內瑞拉原油，到想取得格陵蘭的能源與礦產，當所謂國際準則與合作被摧殘的一文不值，只剩弱肉強食和利益交換，自由或許不是免費，但早已淪為壁紙。台灣砸大錢打造「台灣之盾」，是否真能擋住地緣政治的詭譎多變？

法國總統、加拿大總理、英國首相乃至德國總理，都相繼或準備訪問大陸，展現美歐同盟出現裂痕下的「自助」，台灣也應該有兩個層面的自助，一是必須強化軍備，二是促進與恢復兩岸民間交流，前者操之在美，後者能真正操之在我，只有同時握有「台灣之盾」與「和平之鴿」，才是真正的天助自助者。