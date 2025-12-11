美國強化入境審查 英法澳日等42國免簽旅客須申報五年社群媒體紀錄

美國《聯邦公報》（Federal Register）10日公告入境新制！享有免簽證待遇的外國旅客，在入境美國之前，須申報過去五年的社群媒體使用紀錄，這項新制適用於42個免簽國家的旅客，包括英國、法國、澳洲與日本等。

Los Angeles, California: May 2025- Arrivals walking towards US Customs and Border Protection at Los Angeles International Airport

根據美國官方公告，川普政府計劃要求享有免簽證待遇的外國旅客，在入境美國之前，須申報過去五年的社群媒體使用紀錄。目前，這些旅客只需要申請名為「電子旅行授權系統」（ESTA）的豁免，但仍需提供部分個人資料。



依據新規定，社群媒體資料將成為ESTA申請過程中「強制」填報的項目。申請人須提供過去五年的社群媒體使用紀錄。



美國官方公告指出，申請人還須填報其他「重要資料欄位」，包括過去五年的電話號碼、過去十年的電子郵件地址、家庭成員的個人資料，以及生物特徵資訊。



川普政府上任以來，已強化美國入境規定，以強力打擊非法移民。公眾可於公告後60天內針對這項提案提出意見。



美國將與墨西哥和加拿大共同主辦2026年世界盃足球賽，勢將吸引來自全球大批球迷造訪。

另外，美國在台協會（AIT）10日在官方社群臉書發文 指出，從12月15日起，申請包含H1-B、H-4、F、M及J簽證者，需要將社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」，以便進行必要的審查。

AIT透過臉書說明「H1-B、H-4、F、M及J簽證申請新知」，內容指出，自 12 月 15 日起，所有申請H1-B、H-4、F、M及J簽證者，必須將其社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」，以便進行必要的審查，從而根據美國法律確認其身份及入境美國資格。

根據AIT官網，若要到美國執行預先安排的專業工作服務，便需要H-1B簽證，要符合資格，於求職時必須持有該專業範疇的學士學位或更高的學位（或同等學歷）。USCIS會釐定受僱情況是否屬於專業性職業及您是否具備執行該服務之資格，僱主需要向勞工部提出勞工狀況申請，列明雙方訂立的僱用合約條款及條件細則。

H-4簽證則是本身為為有效H簽證的主要持有人，其配偶，包括同性婚姻配偶 PDF icon，或（21歲以下）未婚子女可申請H-4簽證一同前往美國。但是配偶/子女在美國停留期間不得工作。