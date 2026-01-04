美國強擄馬杜洛 中國外交部再發聲：立即釋放

2026年1月3日，委內瑞拉總統馬杜洛遭押送至美國緝毒局紐約分局。路透社



美軍3日凌晨發動「絕對決心行動」突擊委內瑞拉，抓捕委國總統馬杜洛押回美國。中國外交部繼昨天發布聲明，對美國霸權行徑表示震驚、強烈譴責、堅決反對，今天（1/4）再發聲明，要求美國立即釋放馬杜洛夫婦。

美軍3日凌晨突擊委內瑞拉，抓捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及第一夫人希莉亞（Cilia Adela Flores de Maduro）。美軍突擊前數小時，馬杜洛才剛在首都卡拉卡斯接見中國拉美特使及大使等一行人。

中國外交部今（1/4）以答記者問方式發布聲明，聲明提問「美國派兵強行控制委內瑞拉總統馬杜羅（馬杜洛）夫婦並移送出境。多國政府發聲對此表示反對。中方對此有何評論？」

對此中國外交部表示對美方強行控制馬杜洛夫婦並移送出境，表示嚴重關切，稱「美方行徑明顯違反國際法和國際關系基本準則，違反《聯合國憲章》宗旨和原則」。 聲明呼籲美方確保馬杜洛夫婦人身安全，立即釋放馬杜洛和夫人，停止顛覆委內瑞拉政權，通過對話談判解決問題。

中國外交部昨天（1/3）聲明則表示，「中方對美方悍然對一個主權國家使用武力並對一國總統動手深表震驚，予以強烈譴責。」 批評美方霸權行徑嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權，威脅拉美和加勒比地區和平與安全，並表示中方堅決反對，「我們敦促美方遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，停止侵犯別國的主權安全」。

