即時中心／林韋慈報導

美國總統川普近日再度針對委內瑞拉釋出強硬信號，表示美軍將「很快」在委內瑞拉及其他地區展開陸上打擊行動，重點鎖定跨境毒品販運集團。他強調，美方已掌握販毒網絡的路線與據點，並指稱陸上打擊將更為有效，「我們知道他們的行蹤，從哪裡走、住在哪裡，很快就會開始行動」。川普還指出，哥倫比亞也在打擊名單之中。

這已非第一次川普針對委瑞內拉，川普一再指控委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）涉及「毒品恐怖主義」，並揚言採取更強硬的軍事手段施壓，這與美軍近月在加勒比海與東太平洋多次擊毀涉嫌載運毒品的船隻行動一致，儘管美方尚未公開具體證據。

廣告 廣告

近來，美軍在委內瑞拉沿岸的反毒行動愈加頻繁，已摧毀多艘毒品運輸船隻，並造成不少傷亡。同時，美軍在加勒比海的大規模部署也引發區域緊張。儘管美方指控馬杜洛總統參與毒品集團運作，委內瑞拉政府始終否認與非法毒品交易有關。

委內瑞拉於12月3日宣布，將重新授權那些被美國遣返的移民班機入境。此前，因應川普政府的要求，委內瑞拉一度將空域視為「關閉」，暫停了這些航班的入境。

根據《法新社》報導，委內瑞拉交通部聲明，航空當局表示已接獲美方要求，並根據馬杜洛總統指示，授權恢復這些航班的運行。根據卡拉卡斯方面的資料，至今已有75架次航班執行，成功遣返了1萬3956人。

原文出處：快新聞／美國強硬對委瑞內拉 川普指總統馬杜洛「涉毒恐怖主義」

更多民視新聞報導

陳玉珍提助理費除罪化修法 綠喊可討論：但不能逕付二讀黑箱表決

中國喊日本危險！宣布「柬埔寨免簽」小粉紅集體崩潰

自然人憑證突流行！年輕人為「救憲法法庭」瘋辦卡衝公投

