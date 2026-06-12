美國德州爆槍擊案1死9傷 槍手與警方對峙2小時後身亡

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德州發生槍擊案，1人死亡。（示意圖／Pexels）

根據《BBC》報導，美國德州米德蘭（Midland）當地時間週五上午發生槍擊事件，造成至少1人死亡、9人受傷送醫。警方表示，槍手在犯案後與執法人員對峙約兩小時，最終確認死亡，事件已宣告解除。

米德蘭市政府於記者會指出，目前已知共有11名受害者，其中包括1人死亡。當地的米德蘭紀念醫院（Midland Memorial Hospital）表示，共接收9名傷者，其中4人正在接受手術，其餘傷者情況穩定。另外還有1名傷者被送往敖德薩醫療中心（Odessa Medical Center Hospital）治療。

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米德蘭市長布朗（Lori Blong）對事件表達哀悼，表示對受害者及其家屬感到痛心，並感謝執法人員冒著生命危險保護社區安全。她指出，警方於當地時間上午8時03分接獲報案後迅速趕赴現場展開應變。

警方表示，槍擊案發生後，嫌犯與警方陷入對峙狀態。根據《美聯社》報導，事件最初發生在市區一處地點，之後一路延伸至另一區域一間動物醫院附近。警方隨後派遣特警隊（SWAT）及多個執法單位到場，成功將嫌犯控制在特定區域內。

在事件獲得控制後，米德蘭警方透過社群平台宣布，這起主動槍擊事件已經結束，並確認嫌犯死亡。不過截至目前為止，警方尚未公布槍手身分及犯案動機等相關資訊。

案發現場附近一家汽車維修廠員工門迪亞斯（Andrea Mendias）向《美聯社》表示，事發時現場至少傳出約40聲槍響，情況相當驚人。

德州副州長派翠克（Dan Patrick）也透過社群平台發文表示，德州民眾對這起槍擊事件感到悲痛，並呼籲外界為受害者、家屬及第一線救援人員祈禱。

報導指出，這並非米德蘭首次遭遇重大槍擊事件。2019年，當地曾發生一起隨機槍擊案，一名遭解雇的油田服務公司員工持槍駕車在米德蘭及鄰近的敖德薩地區隨機開槍，造成7人死亡、逾20人受傷，震驚全美。

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