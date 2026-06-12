美國德州爆發大規模槍擊案！11人中槍1人身亡

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國際中心／許展溢報導

美國德州西部12日發生一起大規模槍擊事件，共造成約12人中彈，其中1人當場身亡。（示意圖／翻攝自Pixabay）

美國德州西部12日發生一起大規模槍擊事件，共造成約12人中槍，其中1人當場身亡，槍手在與警方展開長達數小時的對峙後，目前已被證實身亡。

根據《CNN》報導，這起槍擊事件發生在德州西部Midland市，案發當時警方聽到某棟建築內傳出槍響，隨即趕抵現場並封鎖，有11人輕重傷，其中1名受害者當場不幸身亡。

目前警方尚未公布嫌犯身份，也未透露這起大規模槍擊案的可能行凶動機。



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