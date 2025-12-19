美國恐怖墜機釀7死！前NASCAR賽車手全家罹難。圖／翻自@AZ_Intel_

美國北卡羅來納州斯泰茨鎮（Statesville）在本月18日早上10時左右驚傳飛機失事意外，傳出造成7人罹難，其中包括美國改裝房車系列賽（NASCAR）55歲前賽車手畢佛（Greg Biffle）和他的家人都不幸罹難。

從民眾拍攝影片可見，這架飛機在嘗試降落斯泰茨鎮地區機場（Statesville Regional Airport）時撞擊地面，隨即引發猛烈火勢，炸成一團火球。WCNC首席氣象學家帕諾維奇（Brad Panovich）表示，飛機飛行當時的天候狀況正常，但看到飛機起飛後又以盤旋方式重回機場，因此他推測機械故障的可能性較高。私人氣象預報服務公司AccuWeather指出，事發時現場有細雨及雲層。

不過飛機失事原因，當局仍在進一步調查中。美國聯邦航空管理局紀錄顯示，這架飛機登記於畢佛經營的公司名下。

知名YouTube頻道主持人米歇爾（Garrett Mitchell）、同時也是畢佛好友，他在事故消息傳出後，於臉書發文指出，畢佛與妻子克里斯汀娜（Cristina）、兒子萊德（Ryder）、女兒艾瑪（Emma）均在機上。米歇爾表示，這家人原本要來和他一起共度午後時光，但如今卻傳來噩耗。

畢佛在NASCAR三大賽事系列中共贏得50多場勝利，包括19次最高級別的NASCAR盃系列賽（Cup Series）勝利。他在2000年奪得卡車系列賽（Trucks Series）年度總冠軍，2002年則拿下Xfinity系列賽（Xfinity Series）冠軍。

畢佛一家不幸罹難。圖／翻自《每日郵報》



