「美國恐迎來最大惡夢！」郭正亮指這國貨幣爆發性成長：全球公司開始減持美元

隨著中美競爭加劇和地緣政治風險升溫，中國開始積極加快「去美元化」速度，2023年3月人民幣占中國對外貿易份額已首度超過美元。對此，前立委郭正亮在個人YT節目《亮子力學》表示，未來人民幣在貿易、國際支付的使用勢必會爆發性成長，人民幣的逐漸崛起，恐成為美國最大的惡夢。

郭正亮指出，中國物流公司「京東物流」宣布未來5年將採購300萬台機器人、100萬台無人車及10萬架無人機，可謂世界第一，未來還會有無人的輕型卡車。中國眼光長遠，預計2030年無人物流車市場規模將超過300億人民幣，目前京東已在部署，全世界遠遠落後中國。中國幾乎各省都將工業機器人的成長視為帶動地方經濟主要項目，此趨勢在其他國家很難看到，可說是中國科技發展獨步全球的明顯趨勢。

美中貿易戰 中國還留一手

製藥業方面，郭正亮提到，中國製藥業從原先模仿西方，如今已變成全球創新者。中國若要在醫藥供應鏈制裁美國，恐怕會變成核武等級的選項。將近700種美國的藥品依賴中國原料，其中抗生素便完全依靠中國，美國對中國製藥原料的依賴遠超過美國民眾的了解。美國總統川普還在以為可以打貿易戰，中國目前僅使用稀土手段，尚未用到製藥原料，否則美國有700多種藥品完全依賴中國製藥原料。

郭正亮表示，中國製藥公司已開始尋求海外執照，中國現已不滿意於本地交易，故而尋求海外執照。中國製藥公司海外執照從2023年開始迅速增加，目前已有將50%取得海外執照，其交易價值也從2023年迅速攀升。

郭正亮：各國受美元之苦久矣，必然會有輪換態勢

郭正亮說明，中國在科技的種種優勢最後皆反映在金融面，中國開始非美元化，2023年3月人民幣在中國對外貿易份額首度超過美元，人民幣占52.9%，美元只剩42.8%，2023年後中國貿易即為本幣為主的貿易。本幣貿易加上國際支付使用大量數位人民幣交易，2026年人民幣在貿易、國際支付的使用勢必會爆發性成長，全球也將逐漸適應使用人民幣。2025年8月人民幣的使用率在全世界的國際支付約佔7.5%，2026年一定會超過10%。

郭正亮強調，人民幣的逐漸崛起，即為美國最大惡夢，若全球貿易國際支付逐漸不一定要使用美元，許多公司便沒必要擁有大量美元資產，大眾都開始減少持有美元，美國在全世界的外匯儲備勢必暴跌到50%，甚至40%以下。除非要進行股票、期貨、美債或外匯等資本市場投資，否則持有美元，在貿易和國際支付上未必有作用。此外，美元手續費高昂，目前中國主導的人民幣手續費非常低，世界各國受美元之苦久矣，因此必然會有輪換態勢。

郭正亮進一步說道，跨境人民幣交易近年迅速增加，中國已開始和各主要原物料供應國使用人民幣交易，像是中國和沙烏地阿拉伯的原油交易，有一半已開始使用人民幣，未來和卡達的天然氣交易勢必比照辦理。而人民幣的崛起，自然對全世界造成影響，印尼近期決定將發行人民幣債券，由此可預估未來會有更多東南亞國家、南方國家跟進發行。人民幣的國際化隨著貿易、本幣交易、國際支付帶動，以及人民幣債券在各國儲備的必要，或大眾增加人民幣資產的投資，都已註定人民幣在國際上的崛起。

