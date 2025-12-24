美國情報顧問點名淘寶 威脅台灣市場成關注焦點

（示意圖，圖／123圖庫）

中國跨境電商平台近年快速拓展海外市場，從歐美到東南亞，相關營運模式與監管問題逐漸浮上檯面。近日，台灣也被點名納入討論範圍。美國前國家安全顧問、現任「總統情報顧問委員會」（PIAB）成員羅伯特・歐布萊恩（Robert C. O’Brien），24日在社群平台X發文，公開表達對淘寶等中國電商平台試圖擴大在台影響力的憂心。

歐布萊恩在貼文中直言，「與中華人民共和國（PRC）高度連結的平台，不只是商業行為者，而可能成為國家影響力的工具。」他並警告，這類平台的擴張，可能伴隨資安與影響作戰層面的風險。

廣告 廣告

值得注意的是，歐布萊恩並非首次就中國相關議題發聲。回顧他在川普政府任內的政策背景，美國曾針對中國「不公平貿易作法」採取一系列行動，其中包括封堵中國跨境電商長期利用的「小額包裹免稅（de minimis）」制度漏洞，藉此降低相關作法對開放市場的影響力。歐布萊恩在此次貼文中，也再次提及這段政策經驗。

歐布萊恩同時指出，對於中國電商平台持續擴大在台灣的市場存在，他本人感到關切，並提醒相關發展恐涉及更廣泛的安全風險問題。

放眼國際，各國近年已陸續調整對中國跨境電商的監管作法。歐盟已決定自2026年7月起，對價值低於150歐元的小額包裹加徵固定費用；印度則以國家安全為由，大規模封禁中國系應用程式。

在歐洲與東南亞，法國政府近期因Shein等平台涉及違規商品問題，向法院提出限制其網站運作的要求；印尼政府也要求Apple、Google等平台限制Temu上架與流通，顯示中國電商的跨境擴張，已不再只是價格競爭問題。

在台灣，淘寶等中國跨境電商平台在服務協定中納入「反分裂法」等條款，並同步蒐集用戶實名資料、購物紀錄與互動訊息等資訊，近年再透過在台代理商投放廣告與促銷補貼、擴大市場滲透，已引起美國對台國安官員注意。

熟悉美國政策人士指出，歐布萊恩被視為川普陣營中最具決策重量的核心人物，直接參與影響美國對台與對中情報評估優先順序。他擔任美國國家安全顧問期間，主導川普政府對中政策的關鍵轉向，包括強化與台灣的安全合作、提升軍售頻率，將「印太戰略」從口號轉為具體行動。

推文網址：https://reurl.cc/2l7dx6

更多鏡週刊報導