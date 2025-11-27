美國想靠AI、機器人治療癌症、減少貧窮，中國卻正忙著做出更聰明的洗衣機
AI發展不斷刷新我們的眼界與想像，OpenAI的阿特曼想要藉此技術治療癌症，特斯拉的馬斯克宣稱機器人將終結貧窮，但中國當下的焦點可能更接地氣：把洗衣機做得更好。
中國並非沒有宏大的AI夢，但短期優先事項很明確——確保「世界工廠」的地位能在日益吃緊的國際環境中延續。面對本土成本攀升、海外關稅升溫，北京當局正加速以AI重塑製造流程、提升出口競爭力。
在中國各地，數以千計企業正投入政府與民間巨額科技資本，用AI從頭到尾改造傳統製造業。一位服裝設計師靠AI讓打樣時間減少70%；中國內陸的洗衣機生產線已由「AI工廠大腦」調度；大型港口更已邁向無人化，自駕卡車穿梭其間，人影罕見。
企業主管形容，未來工廠像「能思考的有機體」，比傳統自動化更進一步，邁向全自動、甚至可在黑暗中無休運作的「黑燈工廠」。
對於中國而言，AI越快落地越好：人口收縮、年輕人不願進工廠、各國抵制中國商品，「世界工廠」的光環正面臨挑戰，美國總統川普也喊出要以關稅把製造業拉回本土。
在這背景下，AI自然成為維持成本、速度與產量的解方。即便全球對於AI落地速度存疑，中國選擇「能用就先用」，搶先部署現有技術，盡可能把優勢穩固下來。
《華爾街日報》原文：機器人與AI正在重塑中國經濟
工廠間的軍備競賽
中國去年安裝了29.5萬台工業機器人，幾乎是美國的9倍、超過全球其餘地區的總和。2024年，中國運行中的工業機器人總量突破200萬台，冠居全世界。
全球經濟論壇評選的131家「燈塔工廠」中，有45家位於中國本土，美國只有3家。以上海寶鋼的「黑燈工廠」為例，現場僅需少數操作員盯著螢幕即可，AI把人工介入頻率從每3分鐘一次拉長至半小時一次。
對習近平而言，工廠強則國力強，製造業佔中國GDP的比重遠高於全球平均。即便AI可能比預期更快取代人力，中國認為人口下降能抵銷衝擊，提升生產力而不致造成大規模失業。
中國的製造AI革命，不只集中在北上廣深等科技重鎮。位於長江流域的荊州，是美的集團（Midea）洗衣機基地，其生產線由美的打造的「AI工廠大腦」統管：14個虛擬代理彼此協作，像神經系統般協調任務，再下達指令給機器人。
AI判別乾衣機型號後，自動決定螺絲要怎麼鎖；人類員工戴上AI眼鏡後，以前需要15分鐘的檢查，如今只要30秒就搞定。根據美的集團報告指出，其員工人均營收在2015至2024年間成長將近40%，這表明該公司希望利用技術來提高效率。
波司登（Bosideng）也與浙江大學合作開發自家AI模型，將設計流程數位化。AI上市產品的開發時間從100天縮到27天，成本更下降60%。
華為則成為製造業AI升級的另一核心力量，旗下「盤古」模型已深入水泥龍頭海螺集團。AI讓海螺能以85%的準確度預測熟料強度（手動僅約70%），並更精準控制能耗，每條產線因此減少燃煤約1%，換算每年省下近30萬美元。若能在2026年底達成2%的節能目標，節省金額將以數千萬美元計。
AI成為中國物流升級的關鍵武器
對習近平來說，提升港口效率是確保製造業全球地位的必要工程。天津港運用華為技術打造「無人車隊」，並使用 OptVerse AI Solver 將原本需要24小時的排程壓縮到10分鐘；後續推出的 PortGPT 甚至能分析現場影像，有望取代部分安全員。
中國已有半數全球周轉率最佳的20大港口，天津港的自動化設備比率達88%，人力需求較傳統港口少了60%。相比之下，美國港口受限於工會及勞資談判，AI與自動化導入明顯較慢，甚至還在協議中加入「禁用AI」的條款。
中國正以驚人的速度，用AI重塑從服裝、家電到港口、建材的整個製造生態。雖然中國仍落後美國的尖端晶片和部分前沿技術，但其龐大的製造規模、政策導向與企業積極度，讓AI在當地的落地速度遠快於西方。
在這場跨國工業競逐中，中國不只想自保，更意圖打造一套全新的製造標準，口號也直白得像宣言——正如到訪天津港的參觀者都會看到的影片其中一句旁白：「我們就是未來。」
責任編輯／林彥呈
