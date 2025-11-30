美國感恩節購物季！人潮回流但消費趨向保守

民眾的消費行為趨於保守，成長率略微下降。（圖／翻攝自unsplash）





美國感恩節最大購物節開跑。但專家指出，今年在通膨與關稅影響下，生活成本維持高檔，消費者的購物習慣也轉為線上。雖然感恩節購物人潮回流，但消費行為趨於保守，呈現「省錢導向」。

美國感恩節到來，全年度最大購物季開跑，購物人潮明顯湧現，還有人一大早就在排隊，雖然人潮回流，但民眾的消費行為趨於保守，成長率略微下降。

美國當地居民：「我會買她真正喜歡的東西，而不是一堆小禮物，所以也許省幾百美元，但會花在一個大件上，而不是十二樣小東西。」

過去百貨零售業者，在感恩節黑色星期五推出大幅折扣，吸引民眾深夜排隊搶購。但由於網路時代發達，消費者的購物習慣漸漸轉為線上，美國雲端運算軟體業者Salesforce估算，網路購物比重越來越大，比去年同期成長了6%。

美國當地居民：「就關稅和為未來存錢而言，我們總是相當謹慎。」

美國當地居民：「會優先考慮體驗，所以可能不會買衣服，而主要花在旅行或拜訪家人朋友。」

在通膨與關稅的雙重壓力下，美國生活成本居高不下，消費者對於價格更加敏感，不少家庭選擇理性消費，縮減外食或娛樂等非必要的支出，感恩節過去象徵購物狂歡，如今出現精算節省的新趨勢，面對消費型態改變，零售業者又將如何出招吸客。

