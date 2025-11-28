美國感恩連假遭遇暴風雪！ 航班更亂 車禍頻傳

美國遭到冬季風暴襲擊。資料照。（圖／Shutterstock達志影像）

受到極地寒流影響，美國遭受冬季風暴襲擊，美國東北部、中西部、五大湖地區都有降雪，尤其五大湖地區因為大湖效應，積雪可達30公分。而目前正值美國感恩節假期，今年有8千萬人出遊，除了至少800個航班，因為惡劣天氣延誤，路上更是車禍頻傳。

美國遭到冬季風暴襲擊。資料照。（圖／Shutterstock達志影像）

在美國北達科他州，一場大雪引發了嚴重交通事故，包括10輛車的連環追撞，而正在處理事故的警消人員更面臨了一輛失控皮卡車直衝而來的危險時刻。這場極地寒流不僅造成北達科他州和明尼蘇達州等多地降雪量達到20公分以上，還導致了樹木倒塌、人員傷亡及大規模交通中斷。在感恩節假期期間，這波惡劣天氣影響了預計高達8180萬人的出行計畫，造成800多個航班延誤，氣象專家更警告第二波風暴系統正在形成。

哈伍德消防局副局長Brian Giere描述了當時的危險情況，他正在走路時看到駕駛失控打滑，差點撞上警消人員。他呼籲民眾減速慢行，體諒那些冒著生命危險幫助他人的志工和急救人員。

北達科他州公路巡邏隊表示，法哥附近的幾條道路已經封閉，部分地區降雪至少達到20公分。鄰近的明尼蘇達州也發生了聯結車連環追撞事故，佔據了整條道路。

CNN氣象學家Allison Chinchar解釋，這次極地寒流影響範圍廣泛，從西北部到中西部、五大湖區甚至中大西洋沿岸地區都有降雨或降雪。她特別提到五大湖東側地區的累積降雪量可能達到至少30公分，且強風也是一個重要問題。

北達科他州法哥市公共工程主管Ben Dow表示，由於預計先下雨，他們沒有對路面進行任何處理，因為融雪劑會被雨水稀釋並沖走。

除了交通事故，這場暴風雪還造成了人員傷亡。明尼蘇達州有一名69歲男子被雪覆蓋的倒塌樹木砸中身亡。

感恩節假期期間，估計有8180萬人出遊，惡劣天氣不僅影響道路安全，也導致航班延誤。截至週四上午，已有800個航班延誤。CNN記者Gustavo Valdes報導，芝加哥歐海爾機場因暴風雪出現航班中斷，但美國大部分地區運作順利，政府停擺結束後，空中交通管制員和運輸安全管理局工作人員都已恢復正常工作。

氣象專家警告，美國的惡劣天氣還會持續，第二個風暴系統正在太平洋西北部形成。Allison Chinchar指出，許多地區會感到異常寒冷，甚至遠至墨西哥灣沿岸地區也會受影響。在這寒冷時期，有美國少女創辦非營利組織，收集保暖衣物分送給有需要的人，為民眾帶來溫暖。

