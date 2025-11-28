美國感恩連假遭遇暴風雪！ 航班更亂 車禍頻傳
受到極地寒流影響，美國遭受冬季風暴襲擊，美國東北部、中西部、五大湖地區都有降雪，尤其五大湖地區因為大湖效應，積雪可達30公分。而目前正值美國感恩節假期，今年有8千萬人出遊，除了至少800個航班，因為惡劣天氣延誤，路上更是車禍頻傳。
在美國北達科他州，一場大雪引發了嚴重交通事故，包括10輛車的連環追撞，而正在處理事故的警消人員更面臨了一輛失控皮卡車直衝而來的危險時刻。這場極地寒流不僅造成北達科他州和明尼蘇達州等多地降雪量達到20公分以上，還導致了樹木倒塌、人員傷亡及大規模交通中斷。在感恩節假期期間，這波惡劣天氣影響了預計高達8180萬人的出行計畫，造成800多個航班延誤，氣象專家更警告第二波風暴系統正在形成。
哈伍德消防局副局長Brian Giere描述了當時的危險情況，他正在走路時看到駕駛失控打滑，差點撞上警消人員。他呼籲民眾減速慢行，體諒那些冒著生命危險幫助他人的志工和急救人員。
北達科他州公路巡邏隊表示，法哥附近的幾條道路已經封閉，部分地區降雪至少達到20公分。鄰近的明尼蘇達州也發生了聯結車連環追撞事故，佔據了整條道路。
CNN氣象學家Allison Chinchar解釋，這次極地寒流影響範圍廣泛，從西北部到中西部、五大湖區甚至中大西洋沿岸地區都有降雨或降雪。她特別提到五大湖東側地區的累積降雪量可能達到至少30公分，且強風也是一個重要問題。
北達科他州法哥市公共工程主管Ben Dow表示，由於預計先下雨，他們沒有對路面進行任何處理，因為融雪劑會被雨水稀釋並沖走。
除了交通事故，這場暴風雪還造成了人員傷亡。明尼蘇達州有一名69歲男子被雪覆蓋的倒塌樹木砸中身亡。
感恩節假期期間，估計有8180萬人出遊，惡劣天氣不僅影響道路安全，也導致航班延誤。截至週四上午，已有800個航班延誤。CNN記者Gustavo Valdes報導，芝加哥歐海爾機場因暴風雪出現航班中斷，但美國大部分地區運作順利，政府停擺結束後，空中交通管制員和運輸安全管理局工作人員都已恢復正常工作。
氣象專家警告，美國的惡劣天氣還會持續，第二個風暴系統正在太平洋西北部形成。Allison Chinchar指出，許多地區會感到異常寒冷，甚至遠至墨西哥灣沿岸地區也會受影響。在這寒冷時期，有美國少女創辦非營利組織，收集保暖衣物分送給有需要的人，為民眾帶來溫暖。
更多 TVBS 報導
一天驟降十幾度！美國五大湖區暴風雪 航班更惡化
轎車被水帶走！ 斯里蘭卡暴雨釀洪災 已知40死21失蹤
彰化鹿港轉彎意外！大貨車「內輪差」擦撞女騎士 左腳掌撕裂送醫
酒駕男連撞2車肇逃！保險桿掉落成鐵證 隔天才投案仍超標
其他人也在看
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 13 小時前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 1 天前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
強冷空氣下週報到！直逼「大陸冷氣團等級」 專家：入冬腳步近了
明（28）日受東北季風影響，再加上清晨水氣仍多，清晨西半部仍有零星降雨的機會，不過週六（29）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，氣象署指出，下週一（12/1）起至下週四東北季風再增強，溫度稍降。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，預期下週二晚上開始南下的冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度，「將會是入冬以來最有感的一次降溫，冬天的腳步近了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 1 天前
今晨剩14度白天回溫 週末熱飆30度！這天恐迎首波冷氣團「最有感降溫」
中央氣象署指出，受到東北季風影響，今（28）日各地早晚偏涼，中部以北及宜蘭低溫約14至15度，南部及花東低溫約18度，雲量增加影響，北部及東半部約22度、23度，中南部約24、25度，天氣仍然偏涼，外出要適時增添衣物以免著涼；上午水氣仍多，西半部仍有零星降雨的機會，中午起水氣逐漸減少，但各地雲量仍偏多，降雨僅恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
一週3波東北季風南下！明晨低溫下探14度 降溫趨勢一圖看
[Newtalk新聞] 受到3波東北季風和天琴颱風外圍環流影響，今(27)日降雨明顯，氣象署指出，第一波在今日報到，迎風面轉濕涼，明(28)天雲系減少轉乾，但持續低溫，明天和後(29)天清晨中部以北、東北部低溫下探14度，預計週末回溫；30日晚間第二波東北季風增強，持續至12月1、2日，後續東北風減弱不明顯；12月3、4日第三波東北季風接力南下，北部和東半部再轉濕冷。 氣象署指出，今明兩天受東北季風影響，加上南邊颱風外圍水氣，有中高層雲系通過，迎風面轉濕涼；明天雲系減少，隨高壓東移出海帶來乾冷空氣，清晨低溫會比今天再降1到2度，明天和後天清晨中部以北、東北部低溫14到16度，白天20到23度。 週末東北季風減弱，白天氣溫可到25到28度，日夜溫差大，不過30日晚間第二波東北季風增強，持續至12月1、2日北部和東半部轉濕涼，後續東北風減弱不明顯，北台灣白天氣溫下降23度上下，整天偏涼；第三波東北季風在12月3、4日接力南下，迎風面地區和東半部有零星降雨。 另外，位於南海的天琴颱風今天上午8點位置距離鵝鑾鼻西南方1200公里海面上，今天到30日會在南海以緩慢速度滯留打轉，30日到12月1、新頭殼 ・ 1 天前
明起晴朗至週末！下週新一波東北季風報到 轉濕冷時間曝
氣象署表示，今日桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨，北部降雨機率比較高的時段在上半天，下半天降雨機率會降低。溫度方面，各地早晚偏涼，低溫約16至19度，北部及宜蘭、...CTWANT ・ 1 天前
強冷空氣下週殺到「強度探冷氣團」 日夜溫差達10度
近期東北季風為北台灣帶來有感濕冷，類似天氣將持續到本週末，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，12月起將有1波冷空氣南下，強度上看大陸冷氣團等級，可能出現今冬最有感降溫。中天新聞網 ・ 1 天前
冷空氣連兩波！東北季風接力襲台 北台灣週三開始又濕又冷
氣象署表示，隨著東北季風逐漸減弱，週末天氣好轉，各地多雲到晴，可見陽光，僅恆春半島仍有局部短暫雨；週日則需留意基隆北海岸與中部以北山區有短暫降雨機會。不過，下週一（12月2日）起，另一波東北季風南下，氣溫再度下滑。氣象署指出，北部地區高溫將由週末的27至28度降...CTWANT ・ 1 天前
下週東北季風增強北部低溫下探15度 氣象署曝「冬季展望」
即時中心／林韋慈、魏熙芸報導中央氣象署今日公布秋季回顧與冬季展望。今年秋季（9至11月）全台平均氣溫明顯偏暖，創下自1951年有紀錄以來的歷史新高。降雨方面，雖然整體雨量屬於正常範圍，但下雨日數偏少，雨量大多集中在颱風或其外圍環流影響期間，尤其花東地區在十月份受颱風外圍帶來顯著降雨。氣象預報中心副主任羅雅尹表示，目前熱帶太平洋呈現東冷西暖的海溫型態，反聖嬰現象正在逐步發展。依照最新模式推估，今年冬季溫度偏向正常至偏暖，降雨則多為正常至偏少。民視 ・ 9 小時前
冷空氣何時減弱？氣象署揭回暖時間點
[NOWnews今日新聞]中央氣象署表示，今（28）日受東北季風影響，中部以北早晚低溫15度，周六（11月29日）清晨在輻射冷卻作用影響，低溫降至14度；周六白天開始回溫，北部可達27至28度，全台晴...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
香港大埔宏福苑世紀大火！延燒多棟原因曝
[NOWnews今日新聞]香港大埔住宅大樓宏福苑今（26）日下午發生嚴重火災，傍晚升級至最高等級的五級大火，目前已知造成至少13人死亡與16人受傷，一名37歲消防員罹難，許多住戶告訴港媒，事發當下爆炸...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
香港大火奪命！關詩敏「外婆家也在宏福苑」悲喊：太無力了
香港新界大埔宏福苑26日下午發生大火，火勢擴散波及7棟大樓，眾多居民的家園被焚毀，大火延燒超過一天。消防處透露，死亡人數上升至94人、76傷，另有約300人失聯。歌手關詩敏也感嘆，媽媽是香港人的她，外婆家恰巧宏福苑，直言「太無力了」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
香港宏福苑大火：128人死亡約200人情況不明，8座大廈火警鐘確認不能有效操作
香港廉政公署11月28日拘捕負責監督宏福苑維修的工程顧問公司兩名董事並展開搜證。此前警方於27日拘捕3人，分別為工程公司的兩名董事和一名工程顧問。BBC NEWS 中文 ・ 28 分鐘前
冷空氣掃北台！今晨10度低溫出現 周末回暖日夜溫差更大
（記者許皓庭／綜合報導）受東北季風影響，北台灣今（27）日持續偏涼，清晨最低溫在新竹關西測得 10.5 度，各 […]引新聞 ・ 1 天前
秋季均溫創新高! 反聖嬰續發展 氣象署:冬季偏暖.雨少
生活中心／綜合報導時序進入冬季，雖然最近幾波冷空氣南下，強度都只停留在東北季風等級，但不少專家都提醒，今年冬天會很冷。不過，氣象署今天發布冬季展望，卻說今年冬季儘管反聖嬰現象持續發展，但平均氣候預估落在正常至偏暖機率比較大。民視 ・ 7 小時前
香港大火／五級大火！棚架起火「延燒7棟樓」 承辦商、業主全部靜悄悄
香港新界大埔宏福苑昨（26日）午後爆發五級大火，低樓層棚架突然冒出火苗，短短數分鐘內沿著竹棚與外牆一路蔓延向上，火舌更在強風吹拂下擴散，造成7棟大樓被火海包圍。釀禍原因指向外牆維修工程搭建的層架，但目前承辦商與管理單位全數失聯。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
強冷空氣掃台「低溫僅15度」 北東、恆春回歸濕冷冬日
東北季風持續影響，且仍有水氣，西半部28日清晨有短暫雨勢，白天起減少，各地主要是多雲天氣。下週還有較強冷空氣報到，低溫再下探15度，降雨範圍也會擴及北部、東部與恆春半島。中天新聞網 ・ 1 天前
香港大火／宏福苑大火！37歲消防員殉職7人傷 黃秋生4字留言為香港消防打氣
香港新界大埔區宏福苑昨（26日）下午發生嚴重火災，多棟大樓被焚毀，造成重大傷亡。一名參與救援行動的37歲消防員不幸殉職，另有7名消防人員受傷；因事故嚴重，消防當局將火警列為5級（最高級）緊急事故。消息傳出後，香港演員黃秋生也在臉書發文，向前線救災人員表達敬意與哀悼。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前