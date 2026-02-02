美國慈濟人文學校 品德教育啟善念

教育必須潛移默化，看到人文教育向下扎根，美國加州，兩所慈濟人文學校，引導孩子不浪費食物，還有小錢也可以行大善，期盼孩子們可以成為改變世界的力量。

「早安，扣子要扣好，兩隻手，要先講 才有榮譽卡喔。」

做個有禮貌的孩子，累積榮譽卡，就可以換禮物。「你要從少變成多 你要怎樣，要儲蓄 對不對。」

核桃慈濟人文學校，長期深耕人文教育，透過互動教學，學習反轉手心的概念。核桃慈濟人文學校老師 潘玫樺：「 在2月14號的時候，我們將會有一個竹筒回娘家的活動，藉由今天這個活動，我們教注音班的小朋友，知道如何用他小小的愛 能夠幫助別人。」

儲蓄觀念從小養成，還能做愛心，家長都很支持。核桃慈濟人文學校家長 楊建政：「 發生災難的時候，我也看到慈濟第一時間都幫助災民，幫助重建家園，我都是很感恩慈濟這樣子的，所以我也是這樣子傳承 交給我小孩。」

核桃慈濟人文學校學生｜楊晴安：「 每一天只要存多一點錢，然後之後給師姑們，然後她們會拿 把錢給需要的人。」

而在美國總會園區，聖迪瑪斯人文學校，則透過烹飪課，建立孩子們珍惜食物、愛護地球的生活態度。心素食儀講師 馮力凡：「我們的地球也在暖化，因為我們吃一些肉食的東西，所以地球 整個生態都變化了，所以今天上課的目的也是一樣，用新鮮的素食 食材，做出好的壽司來推廣素食。」

聖迪瑪斯人文學校長 陳佩玲：「我們大家要崇尚素食，然後也讓我們來學習，我不浪費食物，才不會讓食物消失在地球上。」

家長協力備料，親子共學，也讓孩子懂得感恩不浪費。 家長 劉曉婷：「今天也讓小朋友自己做，這道料理叫做「散壽司」，因為不需要動刀，學習烹飪的過程中，也了解到食物 食材得來不易，讓他們知道不浪費。」

從「不浪費一口飯」開始，大家收穫滿滿。

