美國懸賞15億通緝馬杜洛 美軍空襲前川普警告「若逞強是最後一次」

2026年1月3日，委內瑞拉首都卡拉卡斯的卡洛塔空軍基地（La Carlota）升起濃煙，有飛機低空飛過。美聯社



委內瑞拉首都卡拉卡斯週六（1/3）傳出多次爆炸巨響，有空軍基地與機場遭空襲，美國官員已證實是美軍對委國本土進行打擊。美國總統川普日前曾明白表示，委國總統馬杜洛主動下台「會是最聰明的做法」，也警告馬杜洛可能是「這輩子最後一次逞強」。

美國哥倫比亞廣播公司新聞（CBS News）報導，川普12月22日向媒體表示，馬杜洛（Nicolas Maduro）若選擇下台「會是聰明做法」，但「要怎麼做就看他自己」。到了12月24日平安夜，川普也警告「如果馬杜洛選擇強硬以對，那會是他這輩子最後一次能逞強」。

馬杜洛本週在元旦播出的預錄專訪中，宣稱已準備好與美國對話，無論美方想談打擊毒品走私、或投資委內瑞拉，「他們想在何時、何地談，我都願意」。

但他也再次指控，美國數月來的大規模施壓行動，目的是要迫使委內瑞拉政權更迭，奪取委國龐大的石油資源。

美國已打擊30艘「運毒船」、扣押兩艘油輪

自9月初以來，美軍已在加勒比海與東太平洋，對美方聲稱涉及毒品走私的船隻發動逾30次攻擊，造成110多人死亡。

12月間，美方也在委內瑞拉外海先後扣押兩艘油輪。川普也宣布，「全面且徹底封鎖」進出委內瑞拉的受制裁油輪。

川普12月中旬還表示，委內瑞拉已被「南美洲歷史上規模最大的艦隊完全包圍」。他在自家社群平台Truth Social發文稱，對委內瑞拉的行動「規模只會愈來愈大，對他們造成的震撼將是前所未見的——直到他們把先前從美國偷走的所有石油、土地及其他資產，全數歸還為止。」

馬杜洛執政12年 選舉結果咸認造假

馬杜洛2024年在執政11年後再次連任，但當年的總統大選結果公認造假，反對派人士遭打壓，反對派領袖馬查多（Maria Machado）去年獲頒諾貝爾和平獎。

2025年8月，美國司法部長邦迪宣布，將對馬杜洛的通緝懸賞金額倍增至5000萬美元（約15億元台幣），指控馬杜洛是全球最大毒品走私者之一，與知名販毒集團合作，將摻有芬太尼的古柯鹼運入美國。

馬杜洛在2020年川普首個總統任期內，就遭美國聯邦檢察官起訴。他與數名盟友被控「毒品恐怖主義」及共謀進口古柯鹼。當時美國懸賞通緝他的金額是1500萬美元。

川普政府也認定兩個不法組織與馬杜洛有關，包括「太陽販毒集團」（Cartel de los Soles）與黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua），已將兩個組織均列為「國際恐怖組織」，也在。美方指控這兩個組織涉及跨國毒品販運與暴力攻擊行動。

