美國成為緯穎最重要市場 洪麗寗：營收比重從70％上升至85％

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器大廠緯穎(6669)董事長暨策略長洪麗寗今天在論壇活動表示，全球AI基礎建設正面臨電力不足與零組件供應緊縮等挑戰，恐使相關建置進度遞延；儘管如此，美國仍是最具動能的市場，緯穎營收在 AI 時代更集中於美國，比例從過去約7成攀升至近期的85%。

洪麗寗指出，美國政策環境與替代能源選項相對充足，各大雲端服務商(CSP)均以各種方式積極「找電」，短期內仍具備推動大型資料中心擴建的能力。因伺服器機櫃「又重又貴」，單體重量動輒兩噸、價格可達數十萬美元。緯穎自創立以來即採原廠直銷與全球在地化交付模式，依客戶需求快速調整三大洲製造布局。

因應美國政策走向，緯穎今年已在德州新設工廠，以補強原本位於美墨邊界的既有產線，使北美交付更具彈性。未來電力、記憶體與其他零部件均可能成為影響AI基建擴張的變數，大型CSP尋電能力強，能引入多元能源並促使電廠擴產，相關挑戰仍可望逐步化解。

在記憶體價格方面，她表示，公司將依市場調整價格，並與客戶維持透明機制。雖然記憶體由緯穎採購，但最終價格為買賣雙方同意。

