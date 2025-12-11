美國或要求外國遊客入境前提供五年社交媒體紀錄

特朗普加強邊境管控（資料照片） [Getty Images]

包括英國在內的數10個國家的遊客，未來可能被要求在入境美國前，提供最近五年的社交媒體紀錄，這是美國官員公布的新提案之一。

這項新規定將影響數十個國家的公民，他們只要填寫了旅行授權電子系統（ESTA）表格，即可免簽在美國停留90天。

自今年1月重返白宮以來，美國總統特朗普（Donald Trump，川普）一直致力於全面加強美國邊境安全，並以國家安全為理由推動相關措施。

分析人士指，這項新計劃可能對潛在訪客造成阻礙，甚至損害他們的數字權利。

當被問及該提案是否會導致赴美旅遊人數大幅下降時，特朗普表示並不擔心。

「不，我們表現得非常好，」特朗普在週三（12月10日）說。

「我們只是希望人們能來這裡，而且安全。我們要安全，我們要保障。我們要確保不讓錯的人進入我們的國家。」

美國預計明年將迎來大量外國遊客，因為美國將與加拿大、墨西哥共同舉辦男子足球世界盃，並在2028年於洛杉磯舉辦奧運會。

該提案文件由國土安全部（DHS）及其下屬機構海關與邊境保護局（CBP）提交，刊登於美國政府官方期刊《聯邦公報》（Federal Register）中。

提案指出，「該資料項目將要求ESTA申請人提供過去五年的社交媒體資訊」，但未進一步說明具體需要哪些資料。

現行的ESTA僅要求旅客提供相對有限的資訊，並一次性支付40美元（約30英鎊）費用。該計劃適用於約40個國家的公民，包括英國、愛爾蘭、法國、澳大利亞和日本，並允許他們在兩年內多次赴美。

除了收集社群媒體資訊，新文件還提議收集申請人過去五年使用的電話號碼、過去10年使用的電子郵件地址，以及更多家庭成員資訊。

文件引用了特朗普今年1月簽署的行政命令，標題為「保護美國免受外國恐怖分子及其他國家安全與公共安全威脅」。

這項關於ESTA資料收集的新提案，現正公開徵求公眾意見，為期60天。

「對於赴美旅客而言，目前在這方面沒有任何改變，」海關與邊境保護局發言人在聲明中表示。

「這不是最終規定，只是開啟討論的第一步，目的是制定新的政策選項，以保障美國人民安全。」

電子前哨基金會（Electronic Frontier Foundation）數位權利組織的索菲婭·科普（Sophia Cope）批評該計劃，並向《紐約時報》表示，此舉可能「加劇對公民自由的傷害」。

同時，移民法律事務所「弗拉戈門」（Fragomen）表示，申請人可能面臨ESTA核准等待時間延長的實際影響。

該計劃將影響包括英國在內的國家旅客，這些國家公民可填寫ESTA表格以取代簽證 [Getty Images]

特朗普政府此前已宣佈，將在審核外國學生簽證或H-1B技術工人簽證時檢查社交媒體帳號。

美國國務院表示，將對申請人及其家屬進行「線上存在」審查，並要求所有社交媒體帳號的隱私設定必須設為「公開」，以便進行篩查。

美國駐墨西哥大使館及領事館網站上的公告指出，某些簽證申請人必須列出過去五年使用過的所有社交媒體平台的用戶名或帳號。

公告警告，如果未列出任何社交媒體資訊，可能導致當前及未來簽證遭拒。

一名國務院高級官員在談及學生簽證政策時表示：「美國公民期望政府盡一切努力讓我們的國家更安全，而這正是特朗普政府每天在做的事。」

官員被指示篩查那些「宣揚、協助或支持指定外國恐怖分子及其他國家安全威脅的人，或從事非法反猶騷擾或暴力行為的人」。

作為加強邊境安全更廣泛努力的一部分，官員最近表示，現有影響非洲、中東和加勒比地區的19個國家的旅行禁令可能很快擴大。

該舉措是在華盛頓特區發生兩名國民警衛隊成員遭槍擊事件後宣佈的，事件中一名阿富汗男子被指控。

專家此前曾指出，特朗普任內對旅遊政策的改變，已對美國旅遊業造成影響。

今年較早前，世界旅遊與觀光理事會（World Travel & Tourism Council）表示，在其分析的184個經濟體中，美國是唯一預計在2025年國際遊客消費下降的國家。

特朗普政府的其他政策似乎也影響了赴美旅遊，例如許多加拿大人因抗議特朗普的關稅政策而抵制赴美旅行。

今年10月，加拿大赴美旅客人數已連續第10個月下降。

根據美國旅遊協會的數據，加拿大人約占美國所有國際遊客的四分之一，過去每年在美國花費超過200億美元。