美國戰爭部報告揭露 中國預期2027年具備台海衝突獲勝能力

中共日前舉行大閱兵。（資料照片／翻攝央視）

外媒《路透》報導，根據一份美國戰爭部報告草案，五角大廈示警，中國預期在2027年底前具備足以在台海衝突中獲勝的能力。此外，中國已在其最新建設的3處發射井場中，裝載了超過100枚洲際彈道飛彈（ICBM）。

這份報告表示，為了實現兩岸統一，北京正精煉其軍事選項，不排除採取「武力」奪取台灣。具體戰術可能包括對距離中國1,500至2,000海里的目標進行打擊，旨在干擾並阻止美國在亞太地區的介入。

報告指出，中國核武庫的擴張仍在持續中，預計至2030年，核彈頭數量將突破1,000枚。目前，中方似乎在鄰近蒙古邊境的發射井中，部署了超過100枚固體燃料的 東風-31（DF-31）型洲際飛彈。

報告也說，面對美國提出的去核化或軍控談判建議，北京表現出毫無興趣且拒絕參與的態度。

《路透》報導，這份報告草案並未指出這些新部署飛彈的潛在目標。而美國官員說，此報告草案的內容，在提交給國會前仍可能有所調整。



