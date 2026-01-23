美國戰爭部次長1/25起訪問韓日 聚焦韓美日軍事同盟

美國戰爭部次長柯伯吉(Elbridge Colby)將於本月25至27日訪問南韓，就韓美同盟相關事宜進行討論，隨後再轉往日本訪問。

韓聯社今天(23日)報導，柯伯吉此行將與南韓外交與國安部門官員會面，預料將觸及韓方增加國防開支、戰時作戰指揮權移交工作、南韓建造核動力潛艇，以及韓美同盟現代化等議題。他也將藉此次訪問向韓日兩國官員強調韓美日軍事合作的重要性，並說明川普政府於去年12月5日發佈的最新版「國家安全戰略」。

路透社指出，美韓兩國正針對川普的國安戰略轉向進行磋商。川普要求盟友提高國防支出，華府也重新調整美軍在全球各地的軍力部署，以承擔更多任務。

目前約有2萬8500名美軍駐守南韓，以嚇阻擁核的北韓。南韓已將今年度的國防預算提高7.5%，並尋求打造自己的核潛艦，該計畫已獲得川普支持。(編輯：許嘉芫)