美國戰爭部示警「中國攻台3劇本」最危險：不排除登陸戰

美國戰爭部指出，中國的部分洲際飛彈已可打到海外美軍基地，不排除用於干擾美軍在亞太地區衝突中的部署。（圖／翻攝自美國戰爭部）

中共時常對台文攻武嚇，如今也持續強化軍力，不免讓人疑惑中國攻打台灣時間為何？日前美國戰爭部報告指出，中國正在發展能力，朝2027年底前在台打仗並取勝的方向邁進，也分析3大較危險的中國攻台手段，例如打兩棲入侵（amphibious invasion）登陸戰，以及未來中國軍隊編制強化方向等，直言美軍須做好準備。

中國攻打台灣時間？中國攻台手段？

美國戰爭部發布2025年「中國軍力報告（CMPR）」，內容多達100頁，報告稱中方在2027年底前具備「在台灣進行戰爭並取勝」（fight and win a war on Taiwan）的能力，正持續朝2027年底前「在台取得戰略決定性勝利」的方向發展。

報告也彙整中共侵略台灣的3種手段，聯合登島作戰（Joint Island Landing Campaign），直接展開大規模兩棲登陸奪島、聯合火力打擊（Joint Firepower Strike Campaign）利用飛彈精準攻擊台灣重要設施、聯合封鎖行動（Joint Blockade Campaign），封鎖台灣重要港口，以切斷物資補給。

中國軍隊編制進展？美國點名2軍武持續強化

報告也特別提及中國的核武，2020年美國估計中國擁有核彈頭約200枚，到了2025年，預計約已到600枚以上、2030年可能超過1000枚，可見中國快速擴張核武。美方分析，此舉是為了在2027年若台海有戰事，可以用核武威懾美國。

另外，中國的其他軍備也可見強化，如國防預算加倍，積極佈署可直接威脅美國本土的洲際飛彈；而2024年中方演習也多次模擬攻擊太平洋地區美軍，估作戰範圍已拓展至離中國本土1500到2000海里，涵蓋美軍在亞太地區的基地；而2024年報告也指出，為了應對強敵（美方解讀為自己）解放軍加速發展「智慧化戰爭」（Intelligentized Warfare）。

戰爭部示警「解放軍進軍全球」：美軍須做好準備

報告強調，雖然中國的戰略中心主要是第一島鏈，但隨著該國更加富裕，核武、海上、常規遠程打擊能力、網路等各方面的軍事力量必然會繼續成長，「最終（解放軍）成為一支能夠向全球投射武力的部隊」。

美國戰爭部直言，解放軍正穩步推進其2027年目標：能夠在台灣取得勝利，並在核或其他戰略領域對美國進行「制衡」，為此美方須確保軍隊始終做好準備，以捍衛在印太地區的利益。

日本對中國野心的看法？

同在台灣附近的日本，對於美國報告的看法？日本官房長官木原稔表示，「日本已經注意到該報告的存在」但對於個別內容不方便一一發表意見；台灣方面，日方盼望能以對話、和平的方式解決。

針對中國持續增加國防預算、迅速強化包括飛彈等軍事力量，日本強調會對周邊軍事動向「高度關注」，並以冷靜且堅定的態度予以應對。

