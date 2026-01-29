美國戰爭部與「AI開發商」Anthropic 爆發激烈衝突

美國五角大廈。（圖／美聯社）





知情人士向路透透露，美國五角大廈與人工智慧（AI）開發商 Anthropic 之間出現重大分歧，爭議焦點在於是否可能取消部分安全防護機制，使政府得以運用該公司技術進行武器的自主目標鎖定，甚至用於美國境內的監控行動。

相關討論被視為一項早期試金石，檢驗在歷經多年緊張關係後、如今重新獲得華府青睞的矽谷科技業，是否能影響美國軍方與情報人員在戰場上部署日益強大的 AI 技術。

談判僵局

多名要求匿名的知情人士指出，在一份最高金額達 2 億美元的合約架構下，美國國防部與 Anthropic 已進行數週談判，但目前陷入僵局。Anthropic 對其 AI 工具使用範圍的立場，使其與川普政府之間的歧見進一步加劇，相關細節先前未曾對外披露。

消息人士表示，依據國防部 1 月 9 日發布的 AI 戰略備忘錄，五角大廈官員主張，只要符合美國法律規範，軍方就應有權部署商用 AI 技術，而不必受限於科技公司自行制定的使用政策。

對此，該部門（川普政府已將其更名為「戰爭部」）發言人未立即回應置評請求。

Anthropic聲明

Anthropic 則在聲明中表示，其 AI 技術「已被美國政府廣泛用於國家安全任務，並正與戰爭部就如何持續相關合作進行具建設性的討論。」

Anthropic 是去年獲五角大廈授予合約的少數主要 AI 開發商之一，其他還包括 Alphabet 旗下的 Google、馬斯克（Elon Musk）所創立的 xAI，以及 OpenAI。

Anthropic 長期將美國國家安全視為發展重點，同時也試圖明確劃定 AI 的負責任使用界線。這樣的立場，過去已多次引發其與川普政府之間的衝突，外媒《Semafor》先前亦曾報導。

Anthropic 執行長阿莫迪（Dario Amodei）本週在其個人部落格發文警告，AI 應支持國防事務，但「除了那些會讓我們變得更像專制對手的做法之外」。

阿莫迪也是 Anthropic 的共同創辦人之一，他過去曾在社群平台 X 發文，批評美國明尼阿波利斯因移民執法引發的抗議行動中，示威者遭致命槍擊事件，並形容該事件為「令人震驚的悲劇」。相關死亡事件，也加深部分矽谷人士對政府可能將其技術用於潛在暴力行為的疑慮。

