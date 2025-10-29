美國戰爭部要砍人 「停職不應取代解僱」將施鐵腕掃除績效不佳者

美國《華盛頓郵報》報導，一份由美國戰爭部（Department of War）發布的內部備忘錄，揭示川普政府正推動一項針對聯邦文職人員的重大改革，要求主管及人力資源官員「迅速且堅定地採取行動」，解僱被評定為表現不合格的員工。這項命令被視為川普政府上任以來最具影響力的聯邦勞動力重整措施之一。



這份文件由戰爭部次長安東尼．塔塔（Anthony Tata）簽署，蓋章日期為9月30日──也就是政府關門前一天。備忘錄移除了文職人員既有的關鍵工作保障，並賦予部門管理階層更大裁撤權限，讓他們能以加速程序開除績效不佳的員工。

文職人員擔心自己成為「隨時可解僱」的對象



根據新規定，主管須在10天內提出解僱建議，員工有7天時間陳述意見，最終決策須在30天內完成。此舉取代了歐巴馬時期的「績效改善計畫」（Performance Improvement Plan），以簡化的程序大幅縮短行政處理時間。

廣告 廣告

塔塔在備忘錄中強調，「停職不應取代解僱」，並警告若主管未能果斷處理不良績效者，也將被追究責任。他指出，這項變革反映出美國總統川普將「政府課責」列為核心施政目標，並感謝各部門主管配合執行。

不過，這份備忘錄在戰爭部內部已引發不安與爭議。多名文職人員向《華盛頓郵報》透露，他們擔心自己成為「隨時可解僱」的對象。勞動律師也指出，新政策「大幅削弱聯邦員工保障」，可能被用於清除對政府政策持異議的員工。

對此，國防官員則強調，新制度的目的在於提高效率、削減冗員，並賦予領導階層「迅速行動的能力」。該政策也是戰爭部自3月啟動的整編計畫延伸措施之一。根據該計畫，部長皮特．赫格塞斯（Pete Hegseth）曾下令縮減文職人員總數，裁減比率最高可達8%，以打造「精簡、強悍且隨時能戰的部隊架構」。

同時引入多項自願離職誘因



塔塔的指令同時引入多項自願離職誘因，包括提前退休、最高2.5萬美元的買斷獎金，以及提供最多12周支薪假期的遞延辭職方案，鼓勵員工主動離職或提早退休。

《華盛頓郵報》引述五角大廈消息人士指出，國防體系今年已透過自然流失與自願買斷減少約8%的勞動力，相當於約6萬個職位。隨著新政策實施，這一數字可能會進一步攀升。

五角大廈回應該報查詢時表示，部門正在「依據塔塔9月30日備忘錄的指引進行調整」，但目前尚無更多具體細節可供說明。



責任編輯：許詠翔



更多風傳媒報導

