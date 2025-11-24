美國房價漲幅最大10都市名單出爐 冠軍漲幅高達86%

美國房地產市場近年來持續面臨高利率與高房價雙重壓力，對多數潛在買家造成不小挑戰，然而根據Realtor.com最新經濟研究分析，全美仍有部分地區在疫情爆發後展現驚人漲勢。自2019年10月至2025年10月這6年期間，前100大都會區中，房屋價值增長最顯著的城市幾乎集中在南部與東北部，共10個城市脫穎而出。



Realtor.com資深經濟學家喬爾．伯納（Joel Berner）指出，當交易量維持高檔、同時供給無法滿足需求時，房價自然會大幅上漲，這正是這些城市共同的特徵。報告顯示，漲幅最兇猛的城市包括田納西州的諾克斯維爾（Knoxville）與查塔努加（Chattanooga）、紐約州的雪城（Syracuse）與羅徹斯特（Rochester）等，平均分布在美國南部與東北部。

田納西這城市以86%驚人漲幅奪下全美冠軍



其中，諾克斯維爾以86%的驚人漲幅奪下全美冠軍，6年內典型房屋價值增加近19萬美元（約新台幣620萬元），緊追在後的是阿肯色州的費耶特維爾（Fayetteville），漲幅達84.5%，增值幅度超過19.5萬美元。這些城市多數在疫情期間吸引大量外州人口遷入，帶動就業與住房需求同步爆發。



廣告 廣告

值得注意的是，就在Realtor.com報告發布前不久，Zillow另一份研究卻顯示，過去一年美國超過一半的房屋價值出現下跌，創下十多年來房產貶值比例最高紀錄。對此，Zillow資深經濟研究員崔赫．曼赫茲（Treh Manhertz）說明，雖然房價下跌的房屋數量增加，但真正以虧損價格賣出的案件仍屬「相對少數」。他強調，重點應放在同一間房屋前後兩次交易的價差，而非單純看整體中位數下跌。

曼赫茲進一步表示，過去6年美國房價累計暴漲，絕大多數屋主仍握有龐大房屋淨值，目前的現象只是市場從極端熱度回到正常化的調整，並非房市崩盤。



全美房價漲幅前10都市

諾克斯維爾，田納西州 – +86%

費耶特維爾，阿肯色州 – +84.5%

查爾斯頓，南卡羅來納州 – +81.3%

斯克蘭頓，賓夕法尼亞州 – +78.4%

雪城，紐約州 – +77.6%

波特蘭，緬因州 – +75.7%

羅徹斯特，紐約州 – +75.2%

紐哈芬，康乃狄克州 – +73.8%

夏洛特，北卡羅來納州 – +73.1%

查塔努加，田納西州 – +72.9%



責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

