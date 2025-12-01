美國房市出現降價潮 調價幅度創紀錄、這區域降最多

最新市調顯示，美國房市在今年10月出現罕見的降價潮，待售房屋的調價幅度寫下新紀錄。根據不動產平台Zillow公布的最新分析，美國一般待售住宅在10月累計調降約2.5萬美元，創下該公司自統計以來的最大平均降幅，顯示賣方因銷售時間拉長而加速調整價格。



Zillow指出，單次降價金額與過去幾年差異不大，仍維持在約1萬美元，但由於房屋銷售速度明顯放緩，賣方降低售價的次數明顯增多，使整體累計降幅快速擴大。數據顯示，目前全美約有26.9%的待售房屋出現降價情況。

Zillow資深經濟學家吳卡拉（音譯，Kara Ng）表示，近年美國房價節節攀升，使許多屋主在出售時仍保有利潤空間，因而能靈活調整售價。「這些降價讓更多房屋重新落在買方能負擔的價格區間，也促進了3年來最活躍的市場交易。」她指出，房市持續回到更平衡狀態，耐心等待的買方正逐漸受惠。

高房價區域降價幅度大



降價幅度最大的地區多集中在房價高昂的加州市場。聖荷西10月累計降價中位數高達7.09萬美元，位居全美之冠；洛杉磯降價6.1萬美元、舊金山5.9001萬美元、聖地牙哥5萬美元。東岸的紐約市也不遑多讓，中位數降幅同樣達5萬美元。

相較之下，部分中西部與南部都會區的降價幅度相對有限。奧克拉荷馬市、路易維爾、聖路易、印第安納波利斯與底特律在10月的降價中位數落在1.5萬至1.71萬美元之間，為全美最低區間。Zillow分析指出，這些市場的房屋銷售速度普遍快於全國平均，加上待售房屋年齡較新，買方需求穩定，使賣方無需大幅讓價。

此外，在原本房價基期較低的市場，降價金額雖不算極端，但相對於房屋價值的折扣比例更高。匹茲堡的平均降幅約2萬美元，占該地一般房屋價值約9%，是報告中相對折扣最高的主要市場之一。紐奧良的折扣比重也達9%，而奧斯汀（8.4%）、休士頓（8.2%）與聖安東尼奧（7.9%）等地區亦呈現類似趨勢，反映地方市場的價格結構與供需特性差異。



