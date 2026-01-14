美國才批准出口 路透社：陸海關指示輝達H200晶片「不許進中國」

輝達（NVIDIA）。（圖／達志／美聯社）

輝達（Nvidia）最新一代人工智慧晶片H200再度成為美中科技角力焦點。多名知情人士透露，中國海關主管機關近日已指示第一線關員，不允許H200晶片進口中國；同時，中國政府官員也召集國內科技企業開會，明確要求除非「必要情況」，否則不得採購該款晶片。相關措辭被形容相當嚴厲，實質效果近似暫時性禁令。

路透社報導，H200是輝達目前第二強大的AI晶片，效能約為先前獲准出口的H20六倍，被視為最適合大規模訓練先進AI模型的產品之一，也因此成為美中關係中最具爭議的科技產品。儘管中國科技企業對H200的需求極高，北京是否會全面封殺進口、藉此扶植本土晶片產業，或將相關限制作為與美方談判的籌碼，目前仍未有定論。

值得注意的是，H200本週才在附帶條件下獲得川普政府批准出口至中國，但在美國國內同樣引發強烈反彈。多名對中強硬派人士警告，若先進AI晶片流入中國，恐加速其軍事與科技能力發展，進一步侵蝕美國在人工智慧領域的領先優勢。

由於議題高度敏感，消息人士均要求匿名。他們指出，中方並未說明下達相關指示的具體原因，也未明確界定這是正式禁令或臨時措施。路透社亦無法確認，相關限制是否適用於既有訂單，或僅針對新訂單。至截稿前，中國海關總署、工信部及國家發改委均未回應置評請求，輝達方面亦未發表回應。

科技媒體《The Information》報導指出，中國政府本週已告知部分科技公司，僅在特定情況下，例如與大學合作的研究與開發計畫，才可能核准H200的採購。另有消息透露，針對研發與學術用途的豁免仍在討論階段。

分析人士認為，北京此舉可能意在於美國總統川普預計4月訪問北京、與中國國家主席習近平會面前，藉由科技管制議題向華府施壓，爭取談判空間。地緣政治研究機構Rhodium Group策略師高榮指出，中國正測試美方底線，試圖換取更多鬆綁美國主導的科技出口管制。

自2022年起，美國已對中國實施高階晶片出口限制。去年川普政府曾一度禁止、後又放行效能較低的H20晶片出口，但北京自去年8月起實質阻擋相關銷售，導致輝達執行長黃仁勳坦言，公司在中國AI晶片市場的市占率已降至零。

相較之下，H200的技術優勢更為明顯。儘管中國本土晶片商已推出如華為Ascend 910C等AI處理器，但業界普遍認為，在效率與規模化訓練能力上，H200仍具明顯領先地位。消息人士指出，中國科技公司先前已下單超過200萬顆H200，單價約2.7萬美元，遠高於輝達目前約70萬顆的供貨能力。

不過，H200對中銷售究竟誰能獲得更大利益，仍存在分歧。對輝達而言，重返中國市場意味著可觀營收，美國政府亦可從中抽取約25%的費用；但部分美國官員認為，對中出口先進晶片反而可能削弱中國加速追趕美國技術的動力。

