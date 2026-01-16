美國打包台積電？藍委批政府自豪的「台灣模式」：日韓有把皮卡丘、三星送走嗎？

台美關稅談判歷時9個月，今（16）日確定台灣將以直接投資2500億美元、間接投資2500億美元，總計5000億美元，換取關稅下降至15%。美國商務部長盧特尼克進一步指出，在川普總統任內，目標是將台灣整個半導體供應鏈產能的40%轉移至美國。對此，國民黨立委葛如鈞直批，日本投資美國的5500億美元沒有把科技或半導體送出，韓國也沒有把三星送出去。現在政府來一個得意洋洋的「台灣模式」，結果就是要把護國神山移走。

葛如鈞接受《中天新聞》訪問指出，總統賴清德此前提出1.25兆國防特別預算，這已經是要做非常深刻討論的金額了，結果現在關稅要5千億美元。他提到，美國跟日本談定的金額是5500億美元、韓國大概3000多億美元，金額上確實跟日本接近，同時也包含232條款暫時包含在裡面，也就是說，不用在這個時間點擔心會不會關稅談定後，再拿232條款來壓半導體，這點對產業來講算是暫時知道的數字，也知道現在情況包含哪些條件，讓業者不上不下的心，至少可以參照。

然而，葛如鈞提到，可是參照完，今天所有業者還是笑不出來，原因是日本的5500億美金有把皮卡丘、瑪利兄弟送出去嗎？有把日本最重要的科技、半導體、化學原料技術送出去嗎？沒有；韓國不只投資金額比我們更低，它三星有送出去嗎？LG、現代汽車有送出去嗎？沒有！

葛如鈞表示，南韓政府不只對美投資金額比台灣更低，也沒有把三星送出去。（資料照，美聯社）

政院提「台灣模式」 葛如鈞批 ： 賠了夫人還折兵 ​

葛如鈞指出，看一下行政院的新聞稿，把園區到美國這件事，用4個神奇的字包裝起來叫「台灣模式」， 「台灣模式」去美國聽起來好像很炫富、很厲害，但事實就是盧特尼克講的，「川普卸任前，40%半導體供應鏈要全部移到美國」，這就是之前講的園區要整個搬過去。

葛如鈞感嘆，台灣政府最早說研究中心不會過去、研發會在台灣，到後來研發中心也要過去，不止研發中心要過去，甚至一步一步地退，到整個園區要去幫人家建起來，整個供應鏈就過去了，這相當於不止付了錢，賠了夫人還折兵，這對台灣護國神山是移山的動作，這個移山的條約就是賴清德政府定的，「還在那邊講保台護國，到底護到哪裡，保到哪裡了？」

針對台美關稅調降的交換條件， 葛如鈞直批， ​ 賠了夫人還折兵，這對台灣護國神山是移山的動作 。（資料照，柯承惠攝）

美將投資台五大信賴產業 葛如鈞一句話點破盲點

葛如鈞批判，現在少子化沒解決，國軍加薪也不依法辦理，相關先進的武器立院想了解細節也不講清楚，現在還來一個好像是得意洋洋的「台灣模式」，結果就是要把護國神山做移山，這樣的狀況全民都要來關注，剛好也就在這個時候，來談論賴清德總統的彈劾案是絕對適合不過的。

葛如鈞表示，行政院新聞稿裡有提到雙邊條款，就是說不只台灣投資美國，美國也會投資台灣五大信賴產業，但我們有具體投資金額5千億美元，美國有承諾多少金額？加大投資1%，也是加大。當然美國是台灣的好夥伴、盟友，我們當然還是深信這樣的友誼有一定程度的雙向性，但相關細節還是得送到立法院審議，不管是雙方談的條件、協議也好，或是類似合約，最終都得過人民的眼睛。

