美國打委內瑞拉前兆？FAA升級安全警示 6家航空公司無限期停飛

美國聯邦航空總署（FAA）因委內瑞拉境內安全情勢惡化與軍事活動升高，發布警告要求飛行員在進入該國領空時保持高度警戒。（圖／達志／美聯社）

在美國聯邦航空總署（FAA）因委內瑞拉境內安全情勢惡化與軍事活動升高，發布警告要求飛行員在進入該國領空時保持高度警戒後，國際航空公司隨即在美東時間23日陸續取消飛往委內瑞拉的班機。

據《ABC新聞》報導，委內瑞拉航空協會（Airlines Association in Venezuela）主席德洛艾薩（Marisela de Loaiza）告訴《美聯社》，目前已有6家航空公司無限期停飛，包括TAP葡萄牙航空（TAP）、拉丁美洲航空（LATAM）、阿維安卡航空（Avianca）、西班牙國家航空（Iberia）、高爾航空（Gol）與加勒比航空（Caribbean）。土耳其航空（Turkish Airlines）則自11月24日至28日暫停航班。

對此，哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）週日在X平台發文表示，「所有拉丁美洲國家之間，以及拉美與世界之間，都必須有正常的航班。國家不能被封鎖，因為封鎖國家就是封鎖人民，而那是一種反人類罪。」

21日時，FAA曾警告飛行員，未具名威脅「可能對在所有高度飛行的航空器構成潛在風險」，包括在該國起降甚至停在地面的飛機。

這份警告出現在美國川普政府加大對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）施壓之際。美軍日前已出動轟炸機飛至委內瑞拉海岸附近，作為攻擊模擬演習的一部分，並派遣世界上最大最先進的航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）至該區域。

這艘「福特號」航艦與多艘驅逐艦，是數十年來在委內瑞拉附近加勒比海集結的最大美軍兵力之一。川普政府指控馬杜洛為毒品恐怖主義（narcoterrorism），且不承認他是委內瑞拉的合法領導人。

此外，川普政府也在加勒比海與東太平洋對多艘小型船隻發動一系列攻擊，在毫無證據的情況下指控這些船隻將毒品運往美國。自9月初展開行動以來，這些攻擊已造成超過80人死亡。

