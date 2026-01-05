美國打完委內瑞拉就走？前大使曝致命問題：麻煩才開始

委內瑞拉總統馬杜洛（左）遭美國總統川普（右）下令活捉送往美國受審。（合成圖／資料照／路透）

美國近日對委內瑞拉採取一連串強硬行動，不僅發動軍事打擊，更公開宣稱已拘捕並帶離委內瑞拉現任領導人，相關作為震撼國際社會，也引發外界對國際秩序、區域安全及美國下一步動向的高度關注。對此，前大使介文汲4日就表示，當前情勢「比較麻煩的是美國，而不是其他國家，現在才是真正的考驗」，引發討論。

介文汲4日在中天節目《中天辣晚報》中表示，當前情勢「比較麻煩的是美國，而不是其他國家」，他直言，美國不可能打一個國家後又接著再打另一個，這次行動更多帶有「警告意味」，是向古巴、哥倫比亞等周邊國家釋出訊號，要他們提高警覺。

介文汲指出，美國的鄰近國家並不完全買帳，包括巴西、墨西哥以及多個中南美洲大國，已對美方行動提出相當強烈的抗議，明確表示不接受美國這種作法。他也提到，美國總統川普在記者會上發言甚多，雖然從軍事層面來看，行動「確實很成功」，但問題在於後續如何收場。

介文汲進一步分析，美國雖然發動軍事打擊，卻並未派遣美軍進入委內瑞拉，更沒有行政人員接管當地政權。相反地，委內瑞拉隨即依照憲法程序，由憲法法院運作，並由副總統接任總統職位，全面承擔總統的權力與義務，以維持國家行政延續及國家安全防衛。

他質疑，川普宣稱要「管理這個國家」，但究竟要管理到什麼時候？是等到美方認為符合所謂司法原則為止，還是另有盤算？如今軍事行動結束後，國際社會正關注美國下一步怎麼走，「你軍隊沒有進去，也沒有行政接管，接下來會發生什麼，才是問題所在」。

介文汲也提醒，若美國無法妥善處理後續，委內瑞拉國內民意是否出現反抗，將是一大變數。與此同時，美國國內也已陷入高度對立，民主黨參議員正研議召開會議，試圖限制總統的相關權力，顯示美國內部政治風暴同樣升溫。

他最後指出，目前整體情勢仍相當不明朗，「現在才是真正的考驗」，不論對美國、委內瑞拉，甚至整個中南美洲局勢而言，後續發展都值得持續觀察。

