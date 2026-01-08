美國打擊移民出人命！明州最大城市長嗆聯邦

▲美國移民及海關執法局（ICE），7日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市的執法行動、開槍打死1名女子的事，在當地引發民怨和示威，圖為舉著標語、要ICE「滾出當地」的抗議民眾。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國移民及海關執法局（ICE）執法人員，7日在明尼蘇達州最大城-明尼阿波利斯市（Minneapolis）的一次行動中，開槍打死1名女性，儘管當局指出，該人員是出於自衛而開槍，但此事已引起當地政府及人民憤慨，市長弗雷（Jacob Frey）更是直言批評，國土安全部（DHS）聲稱女子是因「國內恐怖主義」喪生的言論荒謬至極。

根據《國會山報》報導，悲劇發生後，明尼阿波利斯的公立學校出於安全考量，週四和週五的課程將全部取消。與此同時，川普也為國土安全部的行為背書，在社群平台打下：「我剛剛看了發生在明尼阿波利斯市的事件影片，很明顯，尖叫的女子是1名『職業煽動者』，而開車的女子行為非常不檢點，阻撓和反抗，然後她暴力、故意、惡毒的開車撞向執法官員，該官員似乎是出於自衛才開槍打死她的。」

對此，弗雷在接受美媒採訪時表示，「把這起事件歸咎於國內恐怖主義，僅僅因為受害者是受害者？這簡直荒謬至極...我的意思是，ICE的行為非常魯莽，不僅這次是這樣，在其他許多事件也都是如此。」

弗雷進一步說明：「你不需要法律學位都能明白，1名女子試圖在車上進行三點掉頭（three-point turn），並不代表你可以隨意對她使用武力。但ICE事後立即編造的說法是，這純屬自衛，受害者的行為是某種國內恐怖主義—我再說一遍，這根本是胡扯，完全是胡扯。我們都必須清醒的認識到正在發生什麼事。」

弗雷強調，這不僅僅關乎明尼阿波利斯，甚至關乎美國的存亡，因為違法、違憲的事情正在持續發生，明尼蘇達州刑事偵查局將調查週三發生的槍擊事件，以釐清真相。

