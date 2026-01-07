美國打擊非法移民釀1死！明尼蘇達州示威

▲ 美國國土安全部在明尼蘇達州的執法行動，造成1人死亡，憤怒的民眾紛紛上街，要求聯邦力量撤出地方。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國川普政府重新上任以來，大幅加強打擊非法移民力道，也因此造成憾事。當地時間7日，美國移民及海關執法局（ICE）執法人員在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis），開槍打死1名女性，儘管當局聲稱，該人員是出於自衛而開槍，但此事在當地掀起民怨，不少民眾紛紛上街抗議。

綜合《CNN》等美媒報導，美國國土安全部6日宣布，超過2000名ICE人員已抵達明尼蘇達州，準備執行有史以來最大規模行動，部長諾姆（Kristi Noem）甚至親自抵達現場，陪同ICE人員執行任務，還在官方平台上傳逮捕罪犯的影片，打下：「如果你以為來到這個國家，就能靠欺騙美國人民發財，那大錯特錯了。從明尼阿波利斯到加州再到紐約，我們將徹查每起詐欺案件。美國人民理應得到公正、真相和問責。在川普總統的領導下，我們將實現這一切。如果你不遵守規則，就別想留在我們這個偉大的國家。就這麼簡單。」

不過在執法過程中，1名女子被控「試圖開車撞倒執法人員」，構成國內恐怖主義行為，而遭執法人員槍擊喪命。國土安全部堅稱，此舉是出於安全考量，但已激起民怨，抗議者陸續湧上街頭示威。

明尼蘇達州州長、民主黨人沃爾茲（Tim Walz）怒批聯邦政府的舉動，根本是一場「針對明尼蘇達州的戰爭」，強調聯邦沒有先與州政府協調就採取行動，只是為了「在鏡頭前作秀」，正在收集與槍擊有關的資訊，呼籲各界保持冷靜，同時下令明尼蘇達州國民警衛隊進入戒備狀態。

明尼阿波利斯市市長弗雷（Jacob Frey）亦發表聲明，證實當地發生令人憤怒的槍擊事件，痛斥聯邦政府根本是去亂的，只會使當地社區變得更加不安全，要求ICE人員立即撤離，市政府將與移民、難民社區同在，全力予以支持。

