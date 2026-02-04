即時中心／黃于庭報導

國民黨、民眾黨掌握國會多數，不僅多次通過爭議法案，更數度阻擋攸關社會韌性的國防特別條例，連付委審查都沒辦法。我國現狀也引來美國關注，參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）點名台灣，對在野大幅削減國防預算感到失望；另民主黨議員蓋耶哥（Ruben Gallego）也說重話，直指台灣立法院應該重新考慮。對此，民眾黨主席黃國昌今（4）日回應稱，至今預算仍未編出來，怎麼會有「砍預算」的說法？

廣告 廣告

國防特別條例不斷遭藍白杯葛，韋克爾日前大動作發文，表示對於台灣反對黨大幅削減賴政府國防預算感到失望，他認為，該提案為武器系統提供資金，在中國威脅日益加劇的情況下，台灣立法院應該重新考慮。不僅如此，蓋耶哥也轉發美媒報導，指出現在絕非削弱台灣防禦的時機，此舉將不利於關鍵武器系統的投資，此時中國威脅不斷加劇，同樣喊話立法院應慎重考慮。

對此，民眾黨立委王安祥說，民眾黨版本絕對贊成軍購，可以提高台灣軍事戰力，也同意其將提升聯合作戰能力，美國參議員提到「在野黨」概念，他們立場非常確定，並反對黑箱空白授權、情勒式的處理，「只要是確定的軍購，我們都會支持」。

快新聞／藍白擋軍購被美國打臉！參議員接連開轟了 黃國昌尬回：何時砍預算？

民眾黨立委王安祥。（圖／擷取自民眾之聲YT）

另黃國昌也補充，民眾黨針對Roger有完整回覆，有很多媒體說「砍國防預算」，他稱「什麼時候砍國防預算？連條例都沒有授權編列」，相關發言不精確，到目前為止連預算都沒編出來；而為何預算還沒編？因為特別條例還沒授權，此舉是國會權限。

黃國昌表示，若想知道民眾黨對美國友人的關心，「我們完整的回覆，直接在社群平台上用英文回覆，歡迎各位媒體朋友可以上去，參閱相關內容」。

至於民眾黨團過去曾主張修《兩岸人民關係條例》，不過今日優先法案記者會卻不見該案，黃國昌指出「態度沒改變」，但優先法案太多，黨團目前僅就下個會期則要，向大家進行報告，多項法案現在都還躺在立法院。

接著，黃國昌感謝國民黨「讓賢」，讓民眾黨過去在1個委員會有召委，不過其他7個委員會通通沒召委，對於小黨而言，推動法案最困難的事情就是，法案該怎麼排上議程。

事實上，民眾黨團主推法案包括不在籍投票、刑事訴訟法、人工生殖法等，下會期是否會考慮與國民黨團合作推召委？黃國昌回應，召委部分會保持善意，黨團3長與國民黨團3長都已經見過面，後續還是會安排，討論優先法案清單，而召委也會在討論範圍之內。

原文出處：快新聞／美國打臉藍白擋軍購！參議員接連開轟了 黃國昌尬回：何時砍預算？

更多民視新聞報導

出國注意！紐西蘭航空罷工 2桃園航班受影響

軍公教年終獎金出爐了！保底1.5個月 符合「這條件」可再加領1月

台北選泡泡瑪特、嘉義用瑪利歐！翁章梁：IP有世界性有些不是「國家」的

