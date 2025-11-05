美國托倫斯市長拜會黃偉哲 邀台南參加少棒友誼賽

（中央社記者張榮祥台南5日電）美國加州托倫斯市長陳光豪（George Chen）今天拜會台南市長黃偉哲，雙方分享城市治理經驗；陳光豪更邀請台南市組隊參加托倫斯市國際少棒友誼賽。

台南市政府發布新聞稿指出，陳光豪去年2月曾率領托倫斯市團隊參加「台南400」活動及台灣燈會開幕，此次來訪更邀請台南市組隊參加托倫斯市國際少棒友誼賽，開啟兩市選手實質交流。

陳光豪表示，洛杉磯2028年將舉辦奧運，托倫斯市去年更在暑假舉辦國際少棒友誼賽暖身，也邀請日本、韓國等國家少棒球隊到美國培訓和友誼競賽。

陳光豪說，托倫斯市和洛杉磯道奇隊大谷翔平、山本由伸故鄉日本奧州市、備前市締為友好城市，今年8月邀請大谷翔平父親大谷徹擔任教練的奧州市少棒隊到托倫斯市進行友誼賽。

黃偉哲則表示，台南是熱愛棒球的城市，今年7月剛辦完2年一次WBSC U12少棒錦標賽，托倫斯市鄰近洛杉磯著名的道奇隊，希望有機會讓台南選手到美國進行友誼賽，增加國際視野及切磋球技。

黃偉哲說，托倫斯市是加州連續蟬連最安全排名的城市，希望和托倫斯市相互學習和分享經驗；台南也致力於維持城市整潔安全，且借助科技節省行政流程，讓市府團隊服務更有效率。

市府說明，台南市和托倫斯市2023年3月13日締結為友誼城市，托倫斯市位於美國洛杉磯郡西南部，距洛杉磯機場僅約30分鐘車程、距道奇棒球場僅約1小時車程。

托倫斯市也是美國汽車工業及航太科技重鎮，TOYOTA與HONDA汽車在此設廠，許多日本、台灣、韓國移民也選擇定居。（編輯：李淑華）1141105