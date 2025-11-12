美國托倫斯市長颱風天訪彰化 與林世賢市長暢談無人機新未來
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】對美國托倫斯（Torrance）市長陳喬治（George Chen）來說，友情比風雨更重要！彰化地區今（12）日因颱風放假，但陳市長仍信守承諾，風雨無阻造訪彰化市，與市長林世賢熱情會晤，兩人相談甚歡，從城市治理一路聊到無人機產業的未來藍圖。
▲原訂今日舉行的無人機論壇，因颱風延期一週，不過兩位市長、兩大聯盟主席及多位企業代表仍準時到場，臨時改開「VIP論壇」，交流氣氛依舊熱烈。（圖／彰化市公所提供）
托倫斯位於美國加州洛杉磯縣西南部，是知名的航太與科技重鎮，擁有成熟的無人載具產業鏈。陳市長早在兩個月前就敲定行程，沒想到遇上颱風來攪局，但他仍準時抵台，讓林世賢笑說：「冒風雨而來的才是真朋友」。
▲林世賢市長指出，他正積極整合在地產業鏈，打造「非紅供應鏈」，以無人機產業帶動傳產升級、創造就業機會，讓青年人才留在家鄉發光發熱。（圖／彰化市公所提供）
由「無人載具彰化崛起產業聯盟」與「台灣複合材料低碳循環聯盟」合辦的無人機論壇，原訂今日舉行，因颱風延期一週。不過兩位市長、兩大聯盟主席及多位企業代表仍準時到場，臨時改開「VIP論壇」，交流氣氛依舊熱烈。
陳喬治市長分享，托倫斯市早已將無人機納入城市管理，像是接獲森林火災通報時，消防單位會先派無人機升空偵察，掌握火勢位置與範圍後再派出人力與裝備投入救災，讓防災效率大幅提升。他笑稱：「我們的無人機是城市裡最忙的『空中小尖兵』！」
林世賢市長則指出，無人機普遍使用低碳、可回收的複合材料製成，具輕量、高強度與抗腐蝕等特性，將是未來無人載具的重要趨勢。彰化擁有精密機械與模具加工的優勢，他正積極整合在地產業鏈，打造「非紅供應鏈」，以無人機產業帶動傳產升級、創造就業機會，讓青年人才留在家鄉發光發熱。
外頭風雨未歇，室內卻熱氣騰騰。這場跨越太平洋的城市對話，不僅展現友誼，更為彰化無人機產業注入新動能。林世賢市長笑說：「颱風可以放假，但兩個城市的合作與友誼，永遠不打烊！」
