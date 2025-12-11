美國扣押大型油輪 委內瑞拉怒轟「國際海盜」

美國指一艘委內瑞拉油輪，違反了美國的禁運令，美國因此派兵扣押了這艘油輪。

美國總統川普10日表示，美軍在委內瑞拉附近海域，扣押了一艘大型油輪。委內瑞拉政府則發聲明批評，這是公然搶劫及「國際海盜」行徑。（葉柏毅報導）

川普表示，他們扣押的這艘油輪，十分巨大，是美國「迄今為止所扣押，最大的一艘油輪」。川普並且表示，「會有其他事情發生，請大家『拭目以待』」。事件發生之後，委內瑞拉政府表示，將全力捍衛委內瑞拉的主權、天然資源以及國家尊嚴。

美國有線新聞網（CNN）引述美方官員的話報導，這艘油輪被扣押時，正載着委內瑞拉生產的原油，前往古巴。扣押事件發生在公海，無人受傷。這些原油原訂抵達古巴後，會再轉運到亞洲。美方官員也表示，不排除未來幾個星期，會再有類似的扣押行動。

據瞭解，美國指控，這艘運送委內瑞拉石油的油輪，違反了美國禁運政策，仍然繼續在加勒比海水域航行，美國因此才會扣留它。有分析指出，委內瑞拉這些石油，主要供應需求龐大的中國市場。